Автоматизированное взаимодействие ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" и "Системы-112" обеспечено в 62 регионах

Москва. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Алтайский край стал 62-м российским регионом, где обеспечена интеграция государственной автоматизированной информационной системы (ГАИС) "ЭРА-ГЛОНАСС" и "Системы-112".

"25 мая вступил в силу приказ Минцифры России об использовании единого номера "112" на территории Алтайского края. Ожидается, что до конца 2021 года количество таких регионов возрастет до 72", - сказано в сообщении пресс-службы АО "ЭРА-ГЛОНАСС", распространённом в среду.

Сопряжение ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" и "Систем-112" в субъектах РФ позволяет реализовать автоматизированное взаимодействие данных систем, что ускоряет оповещение экстренных служб о ДТП или иных чрезвычайных ситуациях на дорогах.

"Вместе с информацией о попавшем в аварию автомобиле автоматически передаются и данные о его местоположении. В результате у медиков и спасателей возрастают шансы быстрее найти транспортное средство и оказать помощь потерпевшим, сохранив им жизнь и здоровье", - сказано в пресс-релизе.

Системы экстренного реагирования при авариях признаны одним из ключевых способов предотвращения ущерба жизни и здоровью граждан.

ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" стала первой в мире государственной системой вызова экстренных оперативных служб при ДТП. Она обеспечивает исполнение на территории России Правил ООН и действующего в ЕАЭС Технического регламента Таможенного Союза (ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств").