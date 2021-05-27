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«Утята» подменят «Грачей»

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Российский парк штурмовиков Су-25 могут заменить фронтовыми истребителями-бомбардировщиками Су-34. Вчера, 25 мая, информационное агентство ТАСС сообщило том, что модернизация Су-34 позволит ему частично решать задачи штурмовой авиации.

«В модернизацию Су-34 заложено «подвешивание» нового оружия, это позволит самолёту частично решать функции штурмовика. Советский штурмовик Су-25 устаревает, нового самолёта нет, поэтому принято решение реализовать данные возможности на Су-34М», — сообщили в ТАСС со ссылкой на собственный источник в авиастроительной отрасли.

Фронтовой бомбардировщик Су-34

Источник изображения: tass.ru

Работы по модернизации самолёта до весии Су-34М были начаты в 2019 году, предполагается оснащение машины новым вооружением и усовершенствованной авионикой. Всего к 2027 году Минобороны РФ планирует получить не менее 76 модернизированных самолётов Су-34М. При этом ранее сообщалось, что в июне прошлого года вместо Су-34М Минобороны РФ заказало базовые Су-34.

Су-34 — многофункциональный бомбардировщик (иногда классифицируется как истребитель-бомбардировщик), предназначенный для нанесения ударов по наземным и надводным целям в условиях сильного противодействия средств противовоздушной обороны противника. По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++ и способен выполнять основные боевые задачи без сопровождения истребителей. Благодаря высокой скорости и манёвренности бомбардировщик может самостоятельно вести воздушный бой с истребителями противника.

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Страны
Россия
Продукция
Су-25
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
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