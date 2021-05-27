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ЦАМТО

ФПИ впервые обнародовал видео автоматической стрельбы роботизированной платформы "Маркер"

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ЦАМТО, 26 мая. Фонд перспективных исследований (ФПИ) впервые обнародовал видео автоматической стрельбы роботизированной платформы "Маркер".

Запись выложена на странице ФПИ в YouTube.



На видео сначала показаны захват цели и стрельба при управлении оператором, а затем – автоматическая стрельба по ростовым неподвижным и движущимся целям, автоматическое движение по полигону.

Как сообщает "РИА Новости", к июлю 2021 года ФПИ должен завершить испытания пяти образцов "Маркера" на колесной и гусеничной платформах. На них отрабатывают ключевые технологии наземной робототехники: техническое зрение, связь, навигацию, автономное движение и применение, групповое управление.

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