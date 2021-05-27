Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 приступили к выполнению задач над акваторией Средиземного моря

ЦАМТО, 26 мая. Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, прибывших накануне на российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии, приступили к выполнению задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря.

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили учебные полеты над акваторией Средиземного моря. Пилоты самолетов получили практические навыки выполнения задач в новых географических районах.

Базирование самолетов данного типа на аэродроме "Хмеймим" осуществляется впервые и стало возможным в результате реконструкции второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования. Также увеличена длина взлетной полосы, что позволило расширить возможности аэродрома по приему и обслуживанию самолетов различных классов.

В настоящее время полеты с авиабазы "Хмеймим" могут совершать все типы самолетов, состоящих на вооружении ВКС России, в том числе самолеты тяжелого класса.

После выполнения учебных задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря дальние бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования на территории Российской Федерации, сообщает Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил.