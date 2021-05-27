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ЦАМТО

Airbus поставила заказчику 100-й самолет ВТА A-400M "Атлас"

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Источник изображения: Фото: airbus.com

ЦАМТО, 26 мая. Компания Airbus объявила о поставке заказчику 100-го самолета ВТА A-400M "Атлас". Самолет, получивший обозначение MSN111, был передан командованию ВВС Испании. Он стал десятым A400M, поставленным Airbus в эту страну.

Как сообщает Airbus, самолет 24 мая выполнил перелет из Севильи в Сарагосу, где размещены A-400M ВВС Испании.

На этой неделе общий налет парка A-400M восьми стран-заказчиков достиг 100 тыс. летных часов.

Недавно Airbus совместно с Генеральной дирекцией по вооружениям министерства ВС Франции успешно завершила серию сертификационных летных испытаний A-400M по дозаправке в воздухе вертолетов, включая первую одновременную дозаправку двух винтокрылых машин.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2003 года Испания приняла решение о приобретении 27 военно-транспортных самолетов А-400М на сумму около 6 млрд. евро. Тем не менее, из-за сложной экономической ситуации в середине 2013 года Министерство обороны Испании пересмотрело свои планы, решив отказаться от принятия на вооружение 13 самолетов. Эти А-400М планируется приобрести, начиная с 2025 года, а затем предложить для продажи на внешнем рынке. По соглашению между МО Испании и Airbus Defence and Space, первая партия из 14 самолетов будет поставлена ВВС Испании в период с 2016 по 2023 гг.

Окончательная сборка первого A-400M (MSN44) для ВВС Испании началась на предприятии в Сан-Пабло (Севилья) в октябре 2015 года. Самолет был поставлен ВВС Испании в ноябре 2016 года.

A-400M ВВС Испании базируются в Сарагосе. Они дополнили парк самолетов ВТА, который также включает поставленные Airbus Defence and Space средние C-295, CN-235 и легкие C-212. Новые A-400M заменят устаревшие самолеты C/KC-130H "Геркулес" и позволят транспортировать вдвое больше груза на тоже расстояние или аналогичный груз на вдвое большее расстояние. Кроме того, они могут служить заправщиками для других самолетов ВТА, включая A-400M.

A-400M "Атлас" оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями и обеспечивает транспортировку до 35 т груза как внутри ТВД, так и между ними, десантирование войск и оборудования, в том числе с больших высот, дозаправку в воздухе самолетов и вертолетов, медицинскую эвакуацию.

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Страны
Испания
Франция
Продукция
A400M
C-130
C-212 Aviocar
C-295 CASA
CN-235
Компании
Airbus
Проекты
Медицина
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