Мотострелки ЮВО на Ставрополье получили партию новых противотанковых ракетных комплексов "Фагот"

ЦАМТО, 26 мая. Более 50 ед. противотанковых ракетных комплексов второго поколения "Фагот" поступили на вооружение мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ставропольском крае.
Переносной противотанковый ракетный комплекс с полуавтоматическим наведением предназначен для поиска, наблюдения и поражения неподвижных и движущихся со скоростями до 60 км/ч целей. Он способен уничтожить бронированные цели, а также вертолеты и огневые точки противника на дальностях до 4 км. Благодаря модификации пусковой установки комплекс возможно разместить также на МТ-ЛБ.
Пусковая установка оснащена тепловизором с дальностью наведения до 2500 м, используемая ракета 9М113М "Конкурс" калибром 135 мм с кумулятивной боевой частью имеет бронепробиваемость до 800 мм.
Новые ПТРК "Фагот" военнослужащие ЮВО апробируют уже в ближайшее время на полигоне Николо-Александровский Ставропольского края, сообщает пресс-служба Южного военного округа.