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ЦАМТО

Мотострелки ЮВО на Ставрополье получили партию новых противотанковых ракетных комплексов "Фагот"

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Боец стреляет из переносного противотанкового ракетного комплекса "Фагот" во время тактических учений
Боец стреляет из переносного противотанкового ракетного комплекса "Фагот" во время тактических учений.
Источник изображения: © РИА Новости / Николай Сидоров

ЦАМТО, 26 мая. Более 50 ед. противотанковых ракетных комплексов второго поколения "Фагот" поступили на вооружение мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ставропольском крае.

Переносной противотанковый ракетный комплекс с полуавтоматическим наведением предназначен для поиска, наблюдения и поражения неподвижных и движущихся со скоростями до 60 км/ч целей. Он способен уничтожить бронированные цели, а также вертолеты и огневые точки противника на дальностях до 4 км. Благодаря модификации пусковой установки комплекс возможно разместить также на МТ-ЛБ.

Пусковая установка оснащена тепловизором с дальностью наведения до 2500 м, используемая ракета 9М113М "Конкурс" калибром 135 мм с кумулятивной боевой частью имеет бронепробиваемость до 800 мм.

Новые ПТРК "Фагот" военнослужащие ЮВО апробируют уже в ближайшее время на полигоне Николо-Александровский Ставропольского края, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
9М113
МТ-ЛБ
Фагот
Компании
Минoбороны РФ
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