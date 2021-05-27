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Военно-промышленный курьер

От российских радаров беспилотникам не спрятаться, не скрыться

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Источник изображения: vpk-news.ru

Тульское Конструкторское бюро приборостроения (КБП, входит в «Ростех») и операторы научной роты Военного инновационного технополиса «Эра» скоординировались с целью работы над модернизацией для повышения возможностей радиолокационных комплексов по обнаружению малозаметных целей.

«На данный момент завершены работы по разработке программы и методики проведения измерений, конструкторская документация по комплексу», — сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы».

Кроме того, изготовлен имитатор фоноцелевой обстановки реального времени, проведены работы по анализу существующих математических моделей распространения радиолокационного сигнала.

Отмечается, что работа ведётся в том числе над обнаружением противокорабельных ракет, беспилотных летательных аппаратов, а также наземной и подводной робототехники.

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Страны
Россия
Компании
Высокоточные комплексы
КБП
Ростех
Проекты
БПЛА
Научная рота
Робот
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