Войти
Российская газета

Испытана антидроновая сигнализация с АФАР

902
0
0
Российская РЛС "Струна-1"
Российская РЛС "Струна-1".
Источник изображения: rg.ru

Российские военные испытали радиолокационный модуль, предназначенный для обнаружения малоразмерных целей - в первую очередь, дронов. Заказали разработку специалисты ПВО Западного военного округа. Видя, какое значение приобретают беспилотники в современной войне, они попросили конструкторов создать устройство, которое могло бы нести постоянное дежурство и в автоматическом режиме засекать малоразмерные цели, не отвлекая на это мощности больших радаров.

Специалисты тульского ЦКБ приборостроения создали радарный модуль с АФАР, а на пензенском "Радиозаводе" его интегрировали в стоящие на вооружении системы автоматического управления и целеуказания.

Аппаратуру испытали на нескольких аэродромах ЗВО - модуль исправно засекал дроны размером с лист А4, - затем была отработана задача поиска цели и выдачи целеуказания на зенитный комплекс "Панцирь-С".

- Радиолокационный модель справился на отлично и получил высокую оценку представителей Минобороны, - рассказал "Красной звезде" заместитель начальника войск ПВО и авиации ЗВО полковник Виктор Пигарев.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
КБП
Минoбороны РФ
Проекты
АФАР
БПЛА
Похожие новости
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
19.10.2016
Тульские новинки на параде и на передовой
09.06.2012
Еще раз о "кирпичах" и "кирпичиках" ПРО/ПВО на театре военных действий
06.01.2011
Военные вехи
27.01.2010
О состоянии и перспективах отечественного ОПК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.05 19:03
  • 2
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 27.05 18:59
  • 1
Американского «уничтожителя» российских C-400 переименовали
  • 27.05 18:54
  • 1
Россия показала испытания смертоносного «Маркера»
  • 27.05 15:38
  • 2
Так себе владычица
  • 27.05 14:42
  • 34
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 27.05 14:39
  • 69
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 27.05 14:26
  • 8
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 27.05 13:03
  • 46
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 27.05 12:39
  • 53
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 27.05 09:49
  • 2203
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.05 19:55
  • 33
Что ждет Россию в космосе
  • 26.05 18:56
  • 15
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии
  • 26.05 17:47
  • 1
The National Interest (США): Россия утверждает, что видит американские истребители-невидимки F-22 и F-35
  • 26.05 17:42
  • 1
Путин заявил об успешном завершении испытаний ЗРК С-500
  • 26.05 17:38
  • 1
"Надо было думать раньше": в США нашли, чем ответить России