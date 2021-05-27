Испытана антидроновая сигнализация с АФАР

Российские военные испытали радиолокационный модуль, предназначенный для обнаружения малоразмерных целей - в первую очередь, дронов. Заказали разработку специалисты ПВО Западного военного округа. Видя, какое значение приобретают беспилотники в современной войне, они попросили конструкторов создать устройство, которое могло бы нести постоянное дежурство и в автоматическом режиме засекать малоразмерные цели, не отвлекая на это мощности больших радаров.

Специалисты тульского ЦКБ приборостроения создали радарный модуль с АФАР, а на пензенском "Радиозаводе" его интегрировали в стоящие на вооружении системы автоматического управления и целеуказания.

Аппаратуру испытали на нескольких аэродромах ЗВО - модуль исправно засекал дроны размером с лист А4, - затем была отработана задача поиска цели и выдачи целеуказания на зенитный комплекс "Панцирь-С".

- Радиолокационный модель справился на отлично и получил высокую оценку представителей Минобороны, - рассказал "Красной звезде" заместитель начальника войск ПВО и авиации ЗВО полковник Виктор Пигарев.

Антон Валагин