Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Армении

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим коллегой из Армении Вагаршаком Арутюняном. Об этом в среду, 26 мая, сообщили в российском оборонном ведомстве.

В ходе разговора стороны помимо прочего обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

«В ходе беседы обсуждена обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие темы, представляющие взаимный интерес», — сказали в министерстве.

Накануне Армения обвинила Вооруженные силы Азербайджана в обстреле позиции армянской армии, находящиеся у села Верин Шоржа в Гегаркунинской области. Позже в минобороны Армении завили, что в результате перестрелки погиб 32-летний младший сержант.

В минобороны Азербайджана в свою очередь отвергли обвинения армянской стороны. В ведомстве заявили, что семь грузовиков с личным составом Вооруженных сил Армении пытались приблизиться к границе в указанном районе и были остановлены упреждающими мерами Азербайджана.

«Однозначно заявляем о том, что наши подразделения не вели прицельный огонь по противнику», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Отмечалось, что военнослужащий Армении погиб в результате несчастного случая и азербайджанская сторона не имеет к этому никакого отношения.

13 мая Ереван обвинила Баку в посягательстве на суверенную территорию Армении. По словам и.о. премьера республики Никола Пашиняна, азербайджанская армия пересекла государственную границу, пройдя вглубь на 3,5 км, и пыталась окружить озеро Севлич.

При этом, согласно трехстороннему соглашению, подписанному при завершении нового витка конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года, через этот регион должна проходить дорога, связывающая Баку с Нахичеванским эксклавом и Турцией. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил, что готов проложить транспортный коридор даже силой.

На следующий день Ереван обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности, а исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи, в том числе военной, из-за ситуации в Сюникской области.

19 мая Путин провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой. Стороны уделили внимание недавнему инциденту на азербайджано-армянской границе, подтвердив общий настрой на урегулирование конфликта исключительно политико-дипломатическими методами.

20 мая Пашинян заявил о том, что ситуация на границе Армении и Азербайджана остается напряженной, на армянской территории все еще остается около 500–600 азербайджанских военных. В тот же день Алиев заявил, что Азербайджан готов сотрудничать с Арменией и налаживать отношения между странами.