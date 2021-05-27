Видео: армейской авиации юга России устроили "слоновью прогулку"

Армейская и оперативно-тактическая авиация Южного военного округа провела массовое перебазирование на полевые аэродромы. В учениях по выводу авиатехники из-под удара условного противника участвовали около 100 самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО.

Воздушные маневры охватывают Ростовскую, Астраханскую и Волгоградские области, Краснодарский и Ставропольский край.

В рамках масштабного учения развернуты оперативные группы соединений и воинских частей ПВО общевойсковых армий, береговых войск и морской авиации Черноморского флота, а также подразделений радиоэлектронной борьбы, связи и материального обеспечения.

На видеокадрах пресс-службы ЮВО показан массовый взлет новейших ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник", Ми-35М, Ми-8 и Ка-52. Демонстрируются также летящие в строю истребители Су-30СМ и Су-27, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34, штурмовики Су-25.

Кстати, в американской армии столь масштабные учения со взлетом в тесном построении называются "слоновьей прогулкой".

Николай Грищенко