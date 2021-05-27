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Handelsblatt (Германия): Россия размещает в Сирии ядерные бомбардировщики

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Бомбардировщик-ракетоносец Ту-22 М3 Военно-космических сил России
Бомбардировщик-ракетоносец Ту-22 М3 Военно-космических сил России.
Источник изображения: © РИА Новости, Министерство обороны РФ

Впервые со времен холодной войны Россия размещает в Средиземноморском регионе тяжелые бомбардировщики. Три стратегических бомбардировщика Ту-22М3, способных нести ядерное оружие, уже прибыли на базу Хмеймим в Сирии, сообщает немецкая Handelsblatt со ссылкой на Минобороны России.

Впервые со времен холодной войны Россия размещает в Средиземноморском регионе тяжелые бомбардировщики. Три стратегических бомбардировщика, способных нести ядерное оружие, уже прибыли на базу Хмеймим в сирийской провинции Латакия, сообщает немецкая Handelsblatt со ссылкой на Минобороны России.

Речь идет о бомбардировщиках Ту-22М3. Как сообщается, их задача - проводить тренировочные полеты над Средиземным морем.

Дальность полета Ту-22М3 превышает 5 тысяч километров, они могут нести ядерное оружие. По оценкам, на вооружении военно-воздушных сил России стоят около 60 таких самолетов, добавляет Handelsblatt.

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Страны
Германия
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