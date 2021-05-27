Радиус воздействия

Дмитрий Болтенков — о том, как базирование Ту-22М3 на базе Хмеймим в Сирии могло бы изменить расклад сил в регионе

25 мая 2021 года три бомбардировщика Ту-22М3 приземлились на российской военной базе Хмеймим в Сирии. Это первая посадка таких крупных боевых самолетов в САР. В Минобороны России заявили, что самолеты проведут ознакомительные полеты, а затем покинут страну. Планов по развертыванию столь мощных машин в САР военное ведомство РФ не озвучивало, однако такая возможность есть. Как базирование ракетоносцев на берегах Средиземного моря могло бы изменить расстановку сил в регионе?

Российская армия уже опробовала многие виды вооружения и военной техники в ходе борьбы с террористами на сирийской земле, включая и бомбардировщики Ту-22М3. Самолеты взлетали с базы в Моздоке, шли через Каспийское море, территории Ирана и Ирака и выходили на позиции террористов.

«М-третий» был разработан в советское время. Самолет с изменяемой стреловидностью крыла способен использовать широкий спектр ракетного и бомбардировочного оружия. Скорость его полета достигает 2 тыс. км/ч, радиус действия составляет до 3,4 тыс. км. На борту могут находиться ракеты или бомбы общей массой до 24 т.

При использовании ракеты Х-22 эти самолеты могли наносить удары по авианосным и другим корабельным группировкам противника. В американском фильме «Цена страха» 2002 года (по роману Тома Клэнси) наглядно показан удар группы из нескольких ракетоносцев Ту-22М3 ракетами Х-22 по авианосцу ВМС США. Несмотря на активное противодействие систем ПВО, авианосец получил в борт пару ракет.

Во времена СССР в случае третьей мировой войны советские ракетоносцы дальней и морской ракетоносной авиации стали бы одним из инструментов борьбы с флотскими силами США и НАТО. На Западе это знали и откровенно боялись. При появлении Ту-22М3 США потребовали снять с него системы дозаправки в воздухе, опасаясь, что эти ракетоносцы могут стать стратегическим оружием. СССР пришлось пойти на такое ограничение. После этого бомбардировщики стали считаться «евростратегическими», то есть способными действовать только по территории Европы.

В настоящее время на вооружение этого самолета поступает ракета Х-32. Это новое поколение ракет — «убийц авианосцев», следующая реинкарнация Х-22. Боеприпас имеет дальность полета до 1 тыс. км и скорость более 4 Махов. Он идет по баллистической кривой на высоте до 40 км. Системы ПВО вероятных противников вроде комплекса «Иджис» практически не в состоянии сбить в полете данную ракету. Под бортом самолета могут быть подвешены два-три изделия. Эскадрилья Ту-22М3М сможет такими ракетами уничтожить авианосец или универсальный десантный корабль, ведь способные перехватывать эти самолеты истребители F-14 Tomcat сняты с вооружения ВМС США, а другие истребители перехватить наши ракетоносцы эффективно не смогут.

Сегодня активно реализуется программа обновления этого ударного самолета. Ту-22М3 получают новые радиоэлектронные системы и виды ракетного оружия. Ряд самолетов оснащен системой управления оружием «СВП-24 Гефест», которая позволяет максимально точно выводить машину в точку сброса оружия. Так, с высоты более 10 км бомба точно поражала одиноко находящийся объект группировки ИГ (запрещена в России). Сбрасывающий вагон боеприпасов самолет иногда называют «грузовик с бомбами».

На борт возвращается система дозаправки в полете. Также самолеты получают новые двигатели НК-32-02. В России на хранении имеются несколько десятков машин. Их возвращение в строй в версии Ту-22М3М существенно увеличит боевую мощь дальней авиации России.

В ближайшие годы самолеты получат гиперзвуковые ракеты «Острота» и «Гремлин». Такие изделия со скоростью более 5 Махов и дальностью полета более 1,5 тыс. км являются несбиваемыми существующими средствами ПВО. И если с ракетами Х-32 удар группе боевых кораблей будет наносить эскадрилья, то с гиперзвуковыми ракетами — всего три-четыре самолета.

Широкий спектр ракетного и бомбового оружия позволяет использовать самолет как против надводных группировок противника в случае агрессии против России, так и против наземных объектов экстремистов.

При базировании самолетов Ту-22М3 на авиабазе Хмеймим Россия получает возможность воздействовать на любого противника на огромном радиусе действия. В зону воздействия попадают Африка, страны Ближнего и Среднего Востока, а также Индийский океан. В ряде стран Африки идет борьба с теми или иными террористическими организациями. Россия уже принимает в ней участие, направляя туда военных советников. При ухудшении обстановки такие страны могут попросить официальную военную помощь нашей страны в деле борьбы с террористами. Тогда авиация с базы Хмеймим сможет активно и эффективно помогать пехоте и спецназу страны, попросившей Россию о военной помощи.

В Индийском океане на острове Диего-Гарсия находится ключевая для США в регионе база. На этом объекте размещены суда с техникой и боеприпасами для действий экспедиционной бригады морской пехоты. Также на аэродроме могут находиться бомбардировщики ВВС США. Понятно, что никто не собирается бомбить американские объекты. Но долгое время Диего-Гарсия была «непотопляемым авианосцем» Соединенных Штатов, позволяющим безоговорочно контролировать весь Индийский океан. С появлением же Ту-22М расклад сил в регионе начнет меняться.

На авиабазе Хмеймим могут базироваться и заправщики Ил-78. Модернизированные самолеты Ту-22М3М с дозаправкой в воздухе при взлете с этой авиабазы вообще смогут осуществлять патрулирование над половиной земного шара — от Норвегии на севере до Индонезии на Востоке. Поэтому ракетоносцы на новом месте базирования стали бы не только важным элементом национальной безопасности России, но и эффективным способом поддержания внешней политики нашего государства.

Дмитрий Болтенков — военный историк

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