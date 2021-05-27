Прибывшие в Сирию Ту-22М3 совершили полеты над Средиземным морем

Прибывшие в Сирию ракетоносцы дальней авиации России Ту-22М3 приступили к освоению воздушного пространства над Средиземным морем. Самолеты базируются на авиабазе Хмеймим.

"Пилоты самолетов получили практические навыки выполнения задач в новых географических районах", - сообщает пресс-служба Минобороны России.

Появление ракетоносцев-бомбардировщиков на Ближнем Востоке, как отметили в военном ведомстве, стало возможным в результате реконструкции второй взлетно-посадочной полосы на авиабазе Хмеймим.

Новая ВПП получила не только новое покрытие, но и современное светосигнальное и радиотехническое оборудование. Увеличившаяся длина взлетной полосы теперь позволяет принимать все типы самолетов, стоящих на вооружении ВКС России.

Отметим, что дальние бомбардировщики Ту-22М3 имеют скорость 2300 километров в час. Дальность действия - шесть тысяч километров. Самолеты вооружены новейшим управляемым ракетным оружием и бомбами.

Боевое крещение бомбардировщиков состоялось в 1984 году, когда шесть самолетов нанесли удары по позициям душманов в Афганистане бомбами массой 3000 килограммов. Начиная с ноября 2015 года Ту-22М3 стали применяться против отрядов боевиков в Сирии. В январе 2017 года шесть бомбардировщиков дальней авиации нанесли авиационные удары по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.

Николай Грищенко