Корабли арктической зоны типа "Гарри Девольф" ВМС Канады.

Изменение условий окружающей среды в Арктике побуждает королевские ВМС Канады (Royal Canadian Navy, RCN) наращивать свое присутствие в северных территориальных водах. С этой целью в состав сил планируется ввести новый тип патрульных кораблей арктической зоны (Arctic / Offshore Patrol Vessel - AOPV). По наименованию головного корабля вся серия нового проекта получила обозначение тип "Гарри Девольф" (HARRY DEWOLF).

Корабль арктической зоны типа "Гарри Девольф"

Контракт в интересах ВМС Канады

Контракт на закупку между министерством обороны Канады и канадской судостроительной компанией "Ирвинг Шипбилдинг" (Irving Shipbuilding) подписан в 2015г. в г. Галифакс (Halifax). Из соображений экономии, первоначально запланированный объем поставки сокращен с восьми до пяти единиц. Однако, если подрядчик при строительстве первых пяти кораблей не выйдет за рамки бюджета, договором предусмотрена возможность закупки шестого судна.

Irving_Shipbuilding

Общая стоимость контракта составляет 4,3 млрд. канадских долларов. Чистая доля закупки оценивается в 2,3 млрд. канадских долларов. Оставшаяся сумма предназначена для обслуживания кораблей на период в 25 лет. Учитывая суровые условия эксплуатации в Арктике, командование ВМС Канады считает, что через 25 лет корабли будут выведены из эксплуатации.

В программе изготовления нового патрульного корабля арктической зоны участвуют более двухсот в основном канадских поставщиков. Корабли строятся на верфи в Галифаксе.

Верфь в Галификсе

Закладка головного корабля "Гарри Девольф" (проект AOPV 430) состоялась в июне 2016 года. Поставка запланирована на середину 2018г. Каждый год намечно строить по два корабля. Завершение всей программы, даже в случае исполнения опциона на шестой корабль, предусмотрено к концу 2020 года. Первый полноценный боевой поход головного корабля серии ожидается в 2021 году.

Тактико-технические характеристики "Гарри Девольф"

По оценкам западных специалистов, конструкция патрульного корабля арктической зоны, спроектированного компанией "Ирвинг Шипбилдинг" для ВМС Канады в период между 2012-2015 годами очень похожа на норвежский корабль береговой охраны "Свальбард" (KV "Svalbard"). Размеры канадской модели совпадают с проектом "Свальбард" почти на сто процентов. Длина составляет 103 м, ширина – 19 м, осадка – 5,7 м, водоизмещение – 6440 тонн.

Согласно расчетам, корабли проекта AOPV смогут развивать в море скорость до 17 узлов. Дальность хода при средней скорости в 14 узлов составит 6800 морских миль. Корабль сможет преодолевать лед толщиной в один метр на скорости в три узла. Автономность отдельного корабля в арктических водах – четыре месяца.

Особенности конструкции

Исходя из требования ВМС Канады, проект AOPV выверен по универсальности и гибкости.

Согласно проекту, конструкция нового корабля состоит из 62 основных модулей, которые на промежуточном этапе собираются в так называемые "мега-блоки": корму, среднюю часть и нос.

Конструкция "Гарри Девольф"

Установленный на корме кран грузоподъемностью до 20 тонн обеспечивает независимость корабля от портовой инфраструктуры, что имеет важное значение в Арктике. Кран позволяет не только проводить погрузочно-разгрузочные работы на причале, но и поднимать катера, размещенные вдоль бортов, а также выгружать оборудования на лед или на воду.

Конструкция корабля учитывает особенности действий в арктическом регионе. Так, имеется закрытый бак для защиты оборудования и персонала от экстремальных погодных условий. Боковые стабилизаторы могут втягиваться, чтобы предотвратить повреждение льдом. Носовое подруливающее устройство облегчает маневрирование в узких фарватерах и обеспечивает причаливание без посторонней помощи.

Дизель-электрический привод состоит из двух дизельных двигателей по 4,5 МВт, четырех генераторов мощностью 3,6 МВт, двух приводных валов и гребных винтов. Корабль имеет интегрированную систему управления, которая позволяет с командирского мостика контролировать состояние всех систем, включая возникновение и устранение неисправностей. Это обеспечивает управление кораблем силами стандартного экипажа численностью 65 чел. При необходимости, на борт дополнительно можно принять до 22 чел.

За командирским мостиком имеется многофункциональное помещение для организации работы органа оперативного управления. Передача картины оперативной обстановки на наземные КП осуществляется в режиме реального времени через спутниковый канал связи (Link 16).

Полезная нагрузка

Первичное пространство для полезной нагрузки находится на корме за задним свесом. К потенциальной полезной нагрузке относятся до шести 20-футовых ISO-контейнеров, необитаемые подводные аппараты, 12 метровый десантный катер или три лодки меньшего размера, а также вооружение и снаряжение для десантных подразделений. На отдельную внутреннюю палубу для транспортных средств могут загружаться вездеходы, малотоннажные грузовые автомобили и снегоходы.

Корабль типа "Гарри Девольф"

В оснащение корабля также войдут четыре быстроходных катера на внешней подвеске вдоль правого и левого бортов. Длина катеров – 8,5 м, скорость – 35 узлов. Катера предназначены для проведения акций спасения, досмотровых и абордажных операций, а также для общей транспортировки личного состава.

В ангаре на корме предусмотрено размещение вертолета типа CH-148 (Sikorsky S-92). В его задачи входит ведения морской разведки, поисково-спасательных операций и выполнения общих задач транспортировки. В интересах противолодочной борьбы вертолет оснащен двумя торпедами. В зависимости от выполняемой миссии дополнительно на борт может браться вертолет меньших размеров.

Электронное оборудование "Гарри Девольф" включает РЛС с активной фазированной решеткой (Active Electronically Scanned Array); многоцелевую РЛС типа MESA 4D (Multirole Electronically Scanned Array), а также навигационную систему производства французской компании "САГЕМ" (SAGEM).

В качестве тяжелого бортового вооружения на баке установлена 25 мм автоматическая пушка системы BAE. Дополнительно имеются два 12,7мм пулемета М2.

Предназначение и задачи в составе ВМС Канады

Малая вооруженность кораблей типа "Гарри Девольф" обусловила их предназначение, главным образом, для выполнения полицейских функций, но не для ведения морской войны.

Согласно заявлениям командования ВМС Канады, основными задачами кораблей данного типа станет:

вооруженное патрулирование канадских вод, в том числе в Арктике;

сбор сведений об обстановке в указанных районах;

взаимодействие с другими видами вооруженных сил и государственных органов для защиты и реализации суверенных прав Канады.

Корабли типа AOPV могут также действовать в качестве транспортных судов для подразделений разведки и сил специального назначения сухопутных войск. Служить для развертывания местного командного центра в районе ликвидации последствий экологической катастрофы или проведения гуманитарной операции.

Корабли арктической зоны AOPS

На борт патрульных кораблей арктической зоны предполагается брать должностных лиц федеральной полиции Канады (Royal Canadian Mounted Police, RCMP). Их основная задача, в этом случае – досмотр других судов в рамках официальных миссий по борьбе с контрабандой.

Очевидно, что корабли типа "Гарри Девольф" могут применяться не только в Арктике. Их использование возможно в прибрежных водах Атлантического и Тихого океанов, а также в 200 мильной исключительной экономической зоне Канады. В дополнении к автономному патрулированию, корабли смогут участвовать в совместных операциях с другими кораблями ВМС и береговой охраны Канады.

По материалам журнала "MarineForum"