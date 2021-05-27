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Известия.ru

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 начали летать над Средиземным морем

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Российские бомбардировщики Ту-22М3, прибывшие 25 мая на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, начали полеты над Средиземным морем.


«Сегодня экипаж дальних бомбардировщиков-ракетоносцев, накануне прибывших на авиабазу Хмеймим, выполнил полет по поставленной задаче», — заявил командир экипажа бомбардировщика Андрей.

Самолеты взлетели ранним утром с интервалом в несколько минут. Истребители Су-35 обеспечили воздушное прикрытие полета. В воздухе крылатая армада провела три часа. Пилоты бомбардировщиков получили практические навыки выполнения задач в новых географических районах.

«Экипажи получили уникальный опыт полетов в южных географических широтах. Техника еще раз подтвердила свою надежность в полетах в условиях жаркого климата», — отметил командир.

Перебазирование самолетов данного типа на аэродром Хмеймим произошло впервые и стало возможным в результате реконструкции второй взлетно-посадочной полосы. На ней заменили покрытие и установили новое светосигнальное и радиотехническое оборудование. Теперь полеты с российской авиабазы в Сирии могут совершать все типы самолетов. После выполнения учебных задач Ту-22М3 вернутся на аэродромы постоянного базирования в Россию.

Ту-22М — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Самолет получил возможность развивать сверхзвуковую скорость полета в 1,88 Маха. Бомбардировщик оснащен 23-миллиметровой пушкой и усовершенствованными ракетами класса «воздух — земля».

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Ту-22М
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