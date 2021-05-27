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Вестник Мордовии

Новый бронированный ПРП-5 "Марс-2000" повысит разведывательные возможности

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Источник изображения: Фото: tula.ru - © Официальный сайт администрации города Тулы

Для Российской армии создан гусеничный вариант подвижного разведывательного пункта разведки ПРП-5. Если ранее мы видели версию на шасси бронетранспортера БТР-82, то сейчас платформой выступила боевая машина пехоты БМП-3, хорошо зарекомендовавшая себя многолетней эксплуатацией. "Тройка" уже достаточно известна в войсках, она обладает прекрасной подвижностью, может вплавь преодолевать водные преграды.

ПРП-5 была впервые показана на военном параде в Туле 9 мая текущего года. И многие военные эксперты назвали ее одной из сенсаций на этом торжественном мероприятии. Конечно, хотелось бы ее увидеть и на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

Источник изображения: Фото: tula.ru - © Официальный сайт администрации города Тулы

Колесный вариант ПРП-5

Известно, что данная бронемашина будет, прежде всего, служить для целеуказания ракетно-артиллерийским системам сухопутных войск. Для этого ее оснастили самым современным оборудованием, в том числе тепловизионной техникой и радиолокационной станцией. Для борьбы с различными целями имеется также 12,7-мм пулемет.

Подвижным разведывательным пунктом планируется заменить разработанную в 70-80 годах устаревшую технику предыдущих поколений.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-3
БТР-82
РС-20
Проекты
АРМИ-20XX
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