Огонь «Прометея»: в РФ завершаются испытания ЗРК С-500

Комплексы будут прикрывать ключевые административно-промышленные центры страны от баллистических и гиперзвуковых ракет

В России успешно завершаются испытания ракетного комплекса С-500. Об этом Владимир Путин заявил 25 мая во время совещания по оборонным вопросам. Опрошенные «Известиями» эксперты пояснили, что «Прометеи» будут прикрывать стратегически важные объекты от ударов с воздуха и из космоса. С-500 повысит возможности ВС с точки зрения боеготовности и способности сохранения стратегической ядерной триады. Начало серийных поставок этого комплекса в войска противовоздушной обороны запланировано на 2025 год. Между тем президент на встрече с руководителями Минобороны призвал уделить серьезное внимание совершенствованию стратегических ядерных сил на фоне нестабильности на международной арене.

Легкость поражения

Владимир Путин 25 мая начал серию совещаний с руководством Минобороны и представителями ОПК. Мероприятия, которые посвящены развитию вооруженных сил на долгосрочный период, традиционно проходят в Сочи. Учитывая сверхсекретность большинства вопросов оборонной тематики, встречи подобного рода проходят в закрытом формате и широкой публике дают послушать только вступительное слово президента.

В нем глава РФ отметил, что за последние годы были серьезно обновлены и скорректированы документы стратегического планирования в области обороны и военной безопасности. По его словам, это было сделано не только с учетом современных реалий, но и характера потенциальных угроз и вызовов. Президент добавил, что в прошлом году, несмотря на начало распространения COVID-19, все плановые мероприятия армии и на флоте, включая боевую учебу, были выполнены в полном объеме.

Кроме того, в России качественно вырос уровень подготовки командного состава. Все командующие общевойсковыми объединениями и объединениями ВВС и ПВО, более 85% командиров получили боевой опыт в Сирии, отметил президент. Также на службу регулярно поступают новейшие образцы оружия и военной техники. В частности, по словам главы государства, серьезно укрепился потенциал ядерной триады.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Источник изображения: iz.ru

— Расширены боевые возможности Военно-морского флота, в том числе за счет кораблей с крылатыми ракетами «Калибр». На заключительной стадии госиспытаний находится корабельная гиперзвуковая ракетная система «Циркон», — сказал российский лидер. — В Воздушно-космических силах более 70% зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400, на очереди поставка в войска комплекса С-500, испытания которого уже успешно завершаются.

С-500 «Прометей» считается самой современной зенитной ракетной системой в мире. Комплексы будут прикрывать ключевые административно-промышленные центры страны от баллистических и гиперзвуковых ракет, а также пилотируемой авиации. Они могут оснащаться разными типами ракет, в том числе боеприпасами от С-400, которые способны поражать объекты с дистанции свыше 400 км.

Ракеты семейства 77Н6 могут поражать объекты в ближнем космосе, в частности, спутники и баллистические ракеты на траектории. Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщал, что заводские испытания С-500 завершены, и в этом году первые образцы должны поступить в войска. Начало серийных поставок запланировано на 2025 год.

Впервые информация о работах по созданию системы С-500 появилась в 2009 году, но начался проект гораздо раньше. До сих «Прометей» остается одной из самых закрытых разработок, ее характеристик и облика еще нет в общем доступе.

Как сообщали «Известия», Минобороны уже начало готовить расчеты для С-500. Обучение проходит на базе высших военных учебных заведений и в учебном центре зенитно-ракетных войск в Гатчине. Будущих офицеров готовят в военной академии Воздушно-космической обороны имени Жукова и в Ярославском высшем военном училище ПВО. В этом году состоится первый выпуск специалистов по эксплуатации «Прометеев».

ЗРК С-500 призваны обеспечивать жизнедеятельность и боеготовность стратегических ядерных сил, рассказал «Известиям» бывший начальник зенитных ракетных войск ВВС России Александр Горьков.

— Они будут прикрывать стратегически важные объекты от ударов с воздуха и из космоса. С-500 повысит возможности Вооруженных сил с точки зрения боеготовности и способности сохранения стратегической ядерной триады. Благодаря этому они смогут нанести удары по своим целям и ответить на агрессию, — заключил Александр Горьков.

Владимир Путин также напомнил, что российские вооруженные силы первыми в мире получили гиперзвуковое оружие, в том числе уникальный ракетный комплекс межконтинентальной дальности «Авангард» с планирующим крылатым блоком. Кроме того, в рамках несения воздушного патрулирования было выполнено уже более 160 полетов авиационным ракетным комплексом «Кинжал», добавил он.

Новое поколение

Владимир Путин уверен, что непростая международная ситуация, а также потенциальные риски и угрозы военной безопасности России, в том числе в непосредственной близости от границ, требуют от вооруженных сил постоянной и высокой боеготовности. В связи с этим власти намерены продолжить совершенствование структуры и состава ВС РФ, активное оснащение их современным вооружением, военной и специальной техникой, подчеркнул он.

При этом, по словам главы государства, все виды и рода войск должны развиваться сбалансированно и системно. Важно в полной мере учитывать современные тенденции, которые прослеживаются в военной стратегии и тактике ведущих держав мира, считает он.

— Самое серьезное внимание, как и прежде, следует уделять совершенствованию стратегических ядерных сил как ключевого фактора обеспечения стабильности и безопасности России, — уверен президент.

Участники совещания президента РФ Владимира Путина с руководством министерства обороны РФ и представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса по вопросам развития Вооруженных сил РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Ильин

Последние 15 лет перевооружение стратегических ядерных сил происходит довольно динамично, рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев.

— С советских времен нам досталось большое наследство, но у него есть сроки годности, гарантийное время хранения, которое подходит к концу. Поэтому заранее, до того как всё вооружение станет бесполезным, начали проводить модернизацию, — рассказал он «Известиям». — В Ракетных войсках стратегического назначения с советских времен у нас остались на вооружении только ракеты «Воевода», которые через несколько лет заменят тяжелыми жидкостными баллистическими ракетами «Сармат». Их летные испытания назначены на текущий год, в следующем — планируется их развертывание, и в течение трех-пяти лет они полностью заменят советские. Минус «Воеводы» еще в том, что они были произведены на территории украинской ССР. Их обслуживание сейчас происходит без участия украинского предприятия, но доступа к создателям этой ракеты у России сейчас нет. Поэтому в продлении сроков их службы мы не заинтересованы, тем более у нас уже на подходе «Сармат».

В этом году должны быть сняты с вооружения последние межконтинентальные баллистические ракеты «Тополь», которые заменяются на «Ярсы». Все остальные ракеты, которые у России остались, довольно актуальны. Это «Тополь-М» и стратегический ракетный комплекс «Авангард».

Владимир Путин также призвал всесторонне проанализировать перспективные системы вооружения и военной техники и определить образцы, которые станут основой при подготовке новой Государственной программы вооружения до 2034 года.

Дмитрий Лару