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ТАСС

Ростех и технополис "Эра" модернизируют радары для обнаружения малозаметных беспилотников

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Военный инновационный технополис "Эра"
Военный инновационный технополис "Эра".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Следующие этапы работ по проекту планируется завершить в течение 2021-2022 годов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Тульское "Конструкторское бюро приборостроения" (КБП, входит в НПО "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") и операторы научной роты Военного инновационного технополиса "Эра" работают над модернизацией радиолокационных комплексов разработки КБП для повышения их возможности по обнаружению малозаметных целей, в том числе противокорабельных ракет, беспилотных летательных аппаратов, а также наземной и подводной робототехники. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Высокоточных комплексов".

"На данный момент завершены работы по разработке программы и методики проведения измерений, конструкторская документация по комплексу, изготовлен имитатор фоно-целевой обстановки реального времени, проведены работы по анализу существующих математических моделей распространения радиолокационного сигнала", - проинформировали в холдинге.

Как отметили в "Высокоточных комплексах", операторы тульской научной роты технополиса "Эра" провели отладку имитатора фоно-целевой обстановки. "Продолжается создание алгоритмов обработки радиолокационных сигналов, которые будут использоваться при проведении экспериментальных работ комплекса в целом", - добавили в холдинге.

Следующие этапы работ по проекту планируется завершить в течение 2021-2022 годов, сообщили в пресс-службе.

АО "КБП" является одним из крупнейших российских разработчиков сухопутных и морских средств противовоздушной обороны тактического звена. В частности, предприятием создан зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и морской комплекс "Панцирь-МЕ".

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Панцирь-МЕ
Компании
Высокоточные комплексы
КБП
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