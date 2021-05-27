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ТАСС

Военные РФ успешно испытали способный обнаруживать мелкие цели радиолокационный модуль

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Беспилотник в небе
Беспилотник в небе.
Источник изображения: © Depositphotos / Fesenko

Модуль подтвердил заявленные характеристики по обнаружению как малоразмерных самолетов и вертолетов, так и мини-беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российские военные успешно испытали экономичный радиолокационный модуль, который сможет обнаруживать самолеты и беспилотники размером с лист бумаги формата А4. Об этом рассказал заместитель начальника войск ПВО и авиации Западного военного округа полковник Виктор Пигарев в интервью газете "Красная Звезда".

"Одно из ведущих предприятий ОПК - Тульское АО "Центральное конструкторское бюро аппаратостроения" разрабатывает и серийно изготавливает различные радиотехнические комплексы и устройства, в том числе для войск ПВО. Результатом работы этого коллектива стало создание экспериментального радиолокационного модуля с активной фазированной антенной решеткой станции обнаружения целей. Он способен надежно выполнять задачи в различных погодных условиях: обнаруживать малоразмерные цели и мгновенно передавать информацию о них в единую сеть оповещения о воздушном противнике", - сказал Пигарев.

По его словам, специалисты пензенского АО "Радиозавод" выполнили работы по сопряжению экспериментального радиолокационного модуля со стоящими на вооружении средствами автоматизированного управления и выдаче целеуказания на средства поражения беспилотных летательных аппаратов.

"Мы испытали его на полигонах под Кингисеппом и Сертолово, на аэродромах Пушкин и Левашово, а также в ходе ряда мероприятий в Санкт-Петербурге. То есть он прошел "обкатку" по предназначению - были созданы соответствующие условия. При этом модуль подтвердил заявленные характеристики по обнаружению как малоразмерных самолетов и вертолетов, так и мини-беспилотных летательных аппаратов (дронов) размером со стандартный лист бумаги А4. В ходе испытаний отмечены непрерывность и устойчивость сопровождения целей, высокая разрешающая способность и электромагнитная совместимость", - заявил он.

Замначальника войск ПВО и авиации ЗВО подчеркнул, что радиолокационный модуль практически не имеет "мертвой" воронки, а при комплексном применении исключает ее вовсе. "В феврале был отработан эпизод поиска и обнаружения малоразмерного низко-высотного беспилотного летательного аппарата, передачи информации в сеть оповещения и выдачи целеуказания на средства уничтожения - зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", - сказал Пигарев.

Он подчеркнул, что должностные лица Минобороны России высоко оценили новинку. "Считаю, что после принятия на вооружение данная разработка благодаря своей эффективности и экономичности позволит значительно улучшить маловысотное радиолокационное поле и обеспечит актуальной информацией о воздушной обстановке в районах расположения критически важных объектов", - отметил он.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АФАР
БПЛА
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