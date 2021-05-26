The Washington Post (США): новые очки ночного видения армии США c дополненной реальностью

Новые очки ENVG-B сочетают себе изображения при слабом освещении и термические изображения с наложением дополненной реальности. Дополненной реальности отводится ключевая роль. Сегодняшние солдаты привыкли играть в видеоигры, это и учли создатели улучшенных приборов ночного видения.

Армия США пополнила свой арсенал приборов ночного видения. В свежем ролике с учений министерство обороны продемонстрировало испытания улучшенного прибора ночного видения ENVG-B. Новые очки - часть программы модернизации, ведется замена оборудования десятилетней давности.

Производитель Elbit Systems говорит, что новые электронно-оптические преобразователи ("трубки") на основе белого фосфора раздражают глаз меньше старой зеленой оптики. К тому же бинокулярное зрение лучше передает глубину.

Но главная особенность ENVG-B - вовсе не белый фосфор (он использовался еще на старых телевизионных трубках), а дополненная реальность. В новых очках есть функция подсветки контура, при которой очертания объектов загораются ярким светом. Ее уже сравнивали с популярными компьютерными играми.

"Дополненной реальности отводится ключевая роль. Сегодняшние солдаты привыкли играть в видеоигры, когда в поле зрения находится множество информации. Именно это ENVG-B и обеспечивает, и это переломный момент, который в корне меняет правила игры. Мы задействуем опыт компьютерных игр, который есть у современного солдата. Им нужна информация - и вот, пожалуйста", - сказал представитель Elbit Systems Эрик Фокс (Erik Fox).

Помимо карт местности и навигационных указаний операторы смогут передавать информацию беспроводным способом другим бойцам во взводе, корректировать яркость при дневном освещении и даже сочетать изображения с низкой освещенностью с тепловыми изображениями, - это поможет обнаружить скрытые предметы или потенциальную угрозу.

"Одна из наших задач - сделать из каждого солдата узловую точку на поле боя, понимаете? Это поле боя будущего. Поле боя с сетевой структурой, если хотите. Поэтому мы думаем не только как нам включить дополненную реальность, а как пойти еще дальше, - объяснил Эрик Фокс. - Например, как взять живое видео у других участников боя и снабдить этой информацией конкретного солдата, а затем взять его информацию и передать ее другому отряду или командованию, чтобы упростить процесс принятия решений?".

Джонатан Баран (Jonathan Baran)