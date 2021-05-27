Укрыться за «Вербой»: на военной базе России в Таджикистане усилят ПВО

Укрепление армейского формирования понадобилось в связи с выводом американских войск из соседнего Афганистана, отмечают эксперты

Минобороны радикально усилит ПВО российской военной базы в Таджикистане. На ее вооружение поступят новейшие переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Верба». Они считаются одними из самых эффективных средств в борьбе не только с самолетами и вертолетами, но и с беспилотниками. Благодаря уникальной головке самонаведения ПЗРК одинаково легко сбивают как большие высоколетящие дроны, так и маленькие самодельные. По мнению экспертов, российские войска совершенствуют систему ПВО в Таджикистане в связи с выводом американских войск из соседнего Афганистана. Такое оружие оптимально приспособлено для действий в горных условиях, считают они.

Заслон против дронов

201-я военная база в ближайшее время начнет получать новейшие ПЗРК «Верба», рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны. Это уникальное оружие особенно эффективно для борьбы против крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Коммерческие и самодельные дроны экстремисты все чаще задействуют в боевых действиях в соседнем Афганистане.

О том, что обстановка в этой республике осложняется, заявил в конце апреля глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что Россия и Таджикистан отрабатывают совместное отражение угроз с данного направления, которое станет дополнительным источником экстремизма и дестабилизации ситуации в регионе после ухода американцев.

Военнослужащий с ПЗРК "Верба" Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Таджикистан отличается сложным горным рельефом, поэтому дальность расположенных там обычных комплексов ПВО ограничена, особенности географии мешают радиолокационным станциям видеть далеко, — рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин. — В таких условиях особенно возрастает необходимость иметь хорошие комплексы ближнего радиуса действия и ПЗРК, способные поражать внезапно возникающие цели. В этой роли комплекс «Верба» важен и эффективен.

На данный момент «Верба» является одним из самых современных комплексов в мире, подчеркнул эксперт. Его отличительной характеристикой является головка самонаведения, позволяющая поражать цели даже с очень низким уровнем теплового излучения, таким, как у современных дронов. В подобных случаях как раз необходим новый ПЗРК, который успешно подтвердил в Сирии способность уничтожать такие сложные объекты.

Форпост в Таджикистане

В конце апреля 2021 года Россия и Таджикистан объявили о планах создания объединённой ПВО. Военные двух стран наладят обмен информацией о воздушной обстановке. Душанбе передадут зенитную ракетную систему С-300, которая с 2019 года защищает российскую военную базу и обучат местный персонал использовать её.

Военные РФ неоднократно оказывали Таджикистану помощь в защите её границ и территории от нападений террористов и наркоторговцев из Афганистана. В 2012 году России удалось договориться о продлении срока аренды базы до 2042 года. Впоследствии он может неограниченное количество раз пролонгироваться на пятилетние периоды при обоюдном согласии сторон.

Военное сотрудничество Москвы и Душанбе дополнительно активизировалось на фоне намерений США и его союзников полностью вывести свои силы из Афганистана.

Во время совместных учений 201-й военной базы России и подразделений авиации Вооруженных сил Таджикистана Источник изображения: Фото: ТАСС/URA.RU/Каландаров Нозим

Вывод войск НАТО подразумевает переход ситуации в Афганистане под контроль местных сил, там начинается новый этап гражданской войны, в которую помимо прежних участников, таких как талибы, начинает еще активно вторгаться террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в России), — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— ИГИЛ рассматривает Афганистан как одну из своих резервных точек, где можно переждать сложные времена. Соответственно, сейчас очень активно идут бои между его представителями и классическим «Талибаном». И оттуда нам скорее угрожают не талибские дроны, а те же беспилотники террористов, с которыми мы сталкиваемся в Сирии. Поэтому то, что сейчас в Таджикистан перебрасывается и ставится на боевое дежурство ПЗРК «Верба», весьма логичная реакция на те угрозы, которые мы там получили, — заключил эксперт.

Российское военное присутствие в Таджикистане сохранилось после распада СССР. До 2004 года в республике размещалась 201-я мотострелковая дивизия, которая была впоследствии переформирована в военную базу.

Учитывая сухопутную группировку, 201-я база — самый внушительный из российских зарубежных объектов. По структуре она близко соответствует мотострелковой дивизии, дополнительно усиленной средствами ПВО и авиацией. В последние годы развернуто перевооружение её устаревшего парка техники на современные образцы. Войска в Таджикистане впервые получили зенитную ракетную систему большой дальности С-300ПС, модернизированные БМП-2М «Бережок» и БТР-82А. Авиационная группа переоснащена на современные военно-транспортные вертолёты Ми-8МТВ-5-1.

Части радиоэлектронной борьбы получили новейший мобильный комплекс «Поле-21». Он позволяет создавать целые районы диаметром в десятки километров, в которых блокируется спутниковая навигация БЛА.

Замена для «Иглы»

По сравнению с предшественниками у новейшего ПЗРК 9К333 «Верба» гораздо более чувствительная головка самонаведения. Она впервые работает одновременно в ультрафиолетовом, ближнем и среднем инфракрасном диапазонах. Это позволяет надёжно отслеживать малоразмерные и сравнительно холодные объекты, такие, как дроны. Труднее её обмануть и ложными тепловыми целями.

По заявлениям разработчиков, у нового комплекса зона поражения выросла в 2,5 раза по сравнению с самым современным ПЗРК предыдущего поколения «Игла-С». Воздушные цели уничтожаются на высотах до 4,5 км и предельной дальности 6 км.

ПЗРК "Верба" в действии Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Отдельные ПЗРК теперь связаны в единую сеть. В комплект «Вербы» включен малогабаритный радар 1Л122 «Гармонь». С его помощью можно обнаруживать воздушные объекты на расстоянии до 40 км и высоте 10 км. При этом операторам зенитных комплексов автоматически выдаётся предупреждение, с какого направления приближается летательный аппарат противника. Это позволяет зенитчикам подготовиться к открытию огня задолго до того, как малоразмерный объект станет виден невооружённым глазом.

С 2015 года «Верба» массово поставляется в войска. Сухопутные части получают их бригадными, а воздушно-десантные — дивизионными комплектами. Помимо самих ракет в них входят системы целеуказания, командные машины, радиолокаторы, ночные прицелы и другое оборудование.

Антон Лавров