Путин обозначил приоритеты развития российской армии и флота

Президент России Владимир Путин начал в Сочи традиционную серию военных совещаний, на которых обсуждаются перспективы развития и оснащения вооруженных сил РФ, выполнение гособоронзаказа и работа предприятий ОПК.

Президент заявил, что непростая международная ситуация, риски и угрозы в непосредственной близости от российских границ требуют от России постоянной и высокой боеготовности. Поэтому власти продолжат совершенствовать структуру армии и флота, активно оснащать все виды и роды войск новым вооружением и техникой, а также поддерживать развитие потенциала предприятий, работающих на гособоронзаказ.

По словам Путина, необходимо уточнить направления дальнейшего укрепления российской армии. «Все виды и роды войск должны развиваться сбалансированно с учётом тенденций в тактике всех военных держав мира», - подчеркнул он. Ещё одним приоритетом Путин назвал стратегические ядерные силы, на вооружение которых поступили такие современные боевые комплексы, как «Авангард» и «Кинжал». «Надо развивать этот мощный задел», - сказал ВВП.

Он распорядился проанализировать перспективные системы вооружения и военной техники для армии и определить образцы , которые станут основой для подготовки новой госпрограммы, насчитанной до 2034 года. «Эта работа уже началась», - проинформировал он.

По словам Путина, несмотря на пандемию, в прошлом году все плановые мероприятия, включая боевую учебу, по линии Минобороны были выполнены в полном объёме, и проверки подтвердили, что подготовка армии и флота находится на высоком уровне.

85% командного состава, цитирует Путина МК, получили боевой опыт в Сирии и сейчас опираются на него при подготовке личного состава частей и подразделений.