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РИА Новости

"Будут и другие комплексы". Военный эксперт о завершении испытаний С-500

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Подготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" на полигоне Ашулук
Подготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" на полигоне Ашулук.
Источник изображения: © РИА Новости / Руслан Кривобок

В России успешно завершаются испытания зенитных ракетных систем С-500, заявил президент Владимир Путин. В эфире радио Sputnik военный эксперт Иван Коновалов обратил внимание на поступательное развитие российской системы ПВО и ПРО.

Испытания зенитных ракетных систем С-500 успешно завершаются, заявил Владимир Путин на совещании в Сочи с руководством Минобороны и главами предприятий ОПК.

По словам президента, сейчас около 70 процентов зенитных ракетных полков ВКС перевооружены на современные системы С-400, на очереди поставка в войска комплексов С-500.

Сложная ситуация в мире и потенциальные риски у российских границ требуют от вооруженных сил высокой степени боевой готовности, подчеркнул глава государства.

ЗРС С-500 "Прометей" относится к новому поколению систем класса "земля – воздух". По данным из открытых источников, радиус поражения комплекса – около 600 километров. С-500 будет прикрывать ключевые административно-промышленные центры страны от потенциального удара гиперзвуковых ракет.

Ранее замминистра обороны Алексей Криворучко заявлял, что армия планирует получить первые комплексы С-500 в 2021 году, серийная поставка начнется в 2025-м.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, кандидат исторических наук Иван Коновалов подчеркнул, что российская система противовоздушной и противоракетной обороны последовательно развивается.

"Постановка на вооружение комплексов С-500 "Прометей" будет означать поступательное и последовательное развитие наших систем противовоздушной и противоракетной обороны. В принципе, ПВО и ПРО Российской Федерации справедливо признается лучшей в мире, поскольку это глубоко эшелонированная система, состоящая из комплексов различной дальности и различного назначения. Все это по дальности и мощности будет венчать комплекс С-500. Но надо помнить, что это не конечный продукт в развитии систем средней и большой дальности противовоздушной и противоракетной обороны. За комплексом С-500 последуют и другие комплексы – эта линейка очень перспективна", – сказал Иван Коновалов.

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С-400 Триумф
С-500
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Криворучко Алексей
Путин Владимир
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