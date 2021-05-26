"Будут и другие комплексы". Военный эксперт о завершении испытаний С-500

В России успешно завершаются испытания зенитных ракетных систем С-500, заявил президент Владимир Путин. В эфире радио Sputnik военный эксперт Иван Коновалов обратил внимание на поступательное развитие российской системы ПВО и ПРО.
Испытания зенитных ракетных систем С-500 успешно завершаются, заявил Владимир Путин на совещании в Сочи с руководством Минобороны и главами предприятий ОПК.
По словам президента, сейчас около 70 процентов зенитных ракетных полков ВКС перевооружены на современные системы С-400, на очереди поставка в войска комплексов С-500.
Сложная ситуация в мире и потенциальные риски у российских границ требуют от вооруженных сил высокой степени боевой готовности, подчеркнул глава государства.
ЗРС С-500 "Прометей" относится к новому поколению систем класса "земля – воздух". По данным из открытых источников, радиус поражения комплекса – около 600 километров. С-500 будет прикрывать ключевые административно-промышленные центры страны от потенциального удара гиперзвуковых ракет.
Ранее замминистра обороны Алексей Криворучко заявлял, что армия планирует получить первые комплексы С-500 в 2021 году, серийная поставка начнется в 2025-м.
В эфире радио Sputnik военный эксперт, кандидат исторических наук Иван Коновалов подчеркнул, что российская система противовоздушной и противоракетной обороны последовательно развивается.
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