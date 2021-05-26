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Российская газета

В Сербии пройдут совместные с Россией учения саперов

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Военнослужащие штурмового инженерно-саперного подразделения вооруженных сил РФ. Архивное фото.
Военнослужащие штурмового инженерно-саперного подразделения вооруженных сил РФ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Герасимов

Военнослужащие инженерных войск Вооруженных Сил России прибыли в Сербию для участия в совместных учениях. Как сообщили в Минобороны РФ, в ходе тренировок российские и сербские военные отработают вопросы взаимодействия при выполнении задач инженерного обеспечения.

Кроме того, российские саперы проведут консультации и передадут накопленный опыт, приобретенный инженерными войсками России, как внутри страны, так и за ее пределами. Учения продлятся до 11 июня.

Ранее, как сообщала "Российская газета", в Сербии завершились учения сил специальных подразделений "Совместный ответ-2021". На учениях от России было задействовано до 200 военных и 11 единиц техники.


Александр Степанов

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