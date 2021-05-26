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Производитель «Союзов» отчитался о миллиардных убытках

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Источник изображения: Фото: РКК "Энергия" / Роскосмос / РИА Новости

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» в 2020 году понесла миллиардные убытки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

Предприятие, занимающееся производством космических кораблей «Союз» и «Прогресс», в 2020 году понесло убытки в размере 5,3 миллиарда рублей. В отчете говорится, что в связи с убытками в размере 5 366 836 тысяч рублей РКК «Энергия», входящая в «Роскосмос», рекомендовала годовому общему собранию акционеров не распределять чистую прибыль.

Отмечается, что предприятие закрывает с убытком не первый год. Если в 2019 году прибыль компании составила 48 миллионов рублей, то в 2018 году убыток составил около двух миллиардов рублей. В 2017 году «Энергия» отчиталась о прибыли в размере 1,2 миллиарда рублей, в 2016 году сообщалось об убытках в размере восьми миллиардов рублей.

В частности, в мае 2018 года в РКК приняли решение не выплачивать дивиденды акционерам по итогам предыдущего года. Основная часть убытков связана с проектом «Морской старт».

В апреле в отношении неустановленных лиц из руководства ракетно-космической корпорации «Энергия» было возбуждено два уголовных дела после хищения 15,8 миллиона рублей из «Роскосмоса».


Андрей Ставицкий

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Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
2020-й год
Морской старт
Союз ПКК
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