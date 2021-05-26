Путин рассказал об успешных испытаниях комплекса С-500

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Испытания зенитных ракетных систем С-500 успешно завершаются, заявил Владимир Путин, открывая в Сочи серию совещаний с руководством Министерства обороны и главами предприятий ОПК.

"В Воздушно-космических силах около 70 процентов зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400, на очереди поставка в войска комплексов С-500", — добавил президент.

Он подчеркнул, что сложная ситуация в мире и потенциальные риски у российских границ требуют от вооруженных сил высокой степени боевой готовности.

"Поэтому мы продолжим совершенствование структуры и состава армии и флота, активное оснащение их современным вооружением, военной и специальной техникой, поддержим развитие потенциала оборонных предприятий и ведущих конструкторских бюро, которые разрабатывают, производят перспективные вооружения и технику", — сказал Путин.

ЗРС С-500 "Прометей" относится к новому поколению систем класса "земля — воздух". По данным из открытых источников, ее радиус поражения — около 600 километров.

Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата, способный обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду. Система сможет уничтожать и аэродинамические цели, в том числе самолеты, вертолеты и крылатые ракеты.

Как заявлял замминистра обороны Алексей Криворучко, вооруженные силы планируют получить первые комплексы С-500 в 2021 году, серийная поставка начнется в 2025-м.