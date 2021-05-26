Войти
РИА Новости

Путин рассказал об успешных испытаниях комплекса С-500

985
0
0

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Испытания зенитных ракетных систем С-500 успешно завершаются, заявил Владимир Путин, открывая в Сочи серию совещаний с руководством Министерства обороны и главами предприятий ОПК.

"В Воздушно-космических силах около 70 процентов зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400, на очереди поставка в войска комплексов С-500", — добавил президент.

Он подчеркнул, что сложная ситуация в мире и потенциальные риски у российских границ требуют от вооруженных сил высокой степени боевой готовности.

"Поэтому мы продолжим совершенствование структуры и состава армии и флота, активное оснащение их современным вооружением, военной и специальной техникой, поддержим развитие потенциала оборонных предприятий и ведущих конструкторских бюро, которые разрабатывают, производят перспективные вооружения и технику", — сказал Путин.

ЗРС С-500 "Прометей" относится к новому поколению систем класса "земля — воздух". По данным из открытых источников, ее радиус поражения — около 600 километров.

Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата, способный обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду. Система сможет уничтожать и аэродинамические цели, в том числе самолеты, вертолеты и крылатые ракеты.

Как заявлял замминистра обороны Алексей Криворучко, вооруженные силы планируют получить первые комплексы С-500 в 2021 году, серийная поставка начнется в 2025-м.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
С-500
Персоны
Криворучко Алексей
Путин Владимир
Похожие новости
26.05.2021
"Будут и другие комплексы". Военный эксперт о завершении испытаний С-500
26.05.2021
Путин заявил об успешном завершении испытаний ЗРК С-500
31.12.2020
От "Триумфа" — к "Прометею". С чем армия заканчивает 2020 год
04.02.2020
Уже испытаны: С-500 готовят к скорому началу поставок в армию
30.12.2019
Первая серийная зенитная система С-500 поступит в войска в 2025 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.05 20:45
  • 51
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 26.05 19:55
  • 33
Что ждет Россию в космосе
  • 26.05 18:56
  • 15
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии
  • 26.05 18:40
  • 2201
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.05 17:47
  • 1
The National Interest (США): Россия утверждает, что видит американские истребители-невидимки F-22 и F-35
  • 26.05 17:42
  • 1
Путин заявил об успешном завершении испытаний ЗРК С-500
  • 26.05 17:38
  • 1
"Надо было думать раньше": в США нашли, чем ответить России
  • 26.05 17:17
  • 2
Источник: модернизированный Су-34М будет способен решать задачи штурмовика
  • 26.05 17:14
  • 814
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 26.05 16:18
  • 115
Защитим любой ценой
  • 26.05 15:54
  • 27
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 26.05 15:53
  • 2
Модуль "Наука" успешно завершил заводские испытания - "Роскосмос"
  • 26.05 15:52
  • 1
Путин заявил о серьезном укреплении потенциала ядерной триады России
  • 26.05 15:50
  • 1
Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны и представителями ОПК
  • 26.05 13:20
  • 66
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе