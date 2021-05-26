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Законопроект о «приземлении» иностранных IT-компаний в России внесён в Госдуму

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Госдума
Госдума.
Источник изображения: industry-hunter.com

В Государственную Думу внесён законопроект о «приземлении» иностранных IT-компаний в России, обязывающий крупные зарубежные интернет-компании открывать официальные представительства на территории РФ.

Законопроект предусматривает, что владельцы информационных ресурсов с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей для работы в РФ должны будут создать филиалы или открыть представительства, или учредить российские юридические лица, которые должны в полном объёме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России. Такие обязанности также распространяются на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в Интернете.

Соавтор законопроекта депутат Александр Хинштейн поясняет, что в случае принятия закона глобальная компания, подпадающая под его действие, должна создать в РФ «филиал, представительство или уполномоченное юридическое лицо»; зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора; опубликовать «на своём ресурсе» электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями.

Открытие российских филиалов глобальных компаний должно способствовать, в частности, равным условиям конкуренции с местными участниками рынка, которые несут затраты, связанные с созданием и работой компании. Но главная причина неравенства глобальных и российских компаний на российском рынке в том, что последние обязаны соблюдать и соблюдают отечественное законодательство, а глобальные игроки пытаются его игнорировать, скрываясь за «корпоративной вуалью».

Так называют ситуацию, когда глобальная компания создаёт местное предприятие, на деле представляющие её интересы, но лишённое самостоятельности в принятии решений. Такое предприятие отказывается отвечать за действия глобальной компании по законам страны.

К этому приёму на протяжении как минимум шести последних лет в России систематически прибегает Google. Первый прецедент снятия корпоративной вуали был создан Мосгорсудом решением по делу «Антон Бурков против Google» в 2015 году, когда суд счёл, что ООО «Гугл» должно самостоятельно и по российским законам отвечать за бизнес Google в России.

В январе 2021 года Европейский суд рекомендовал снять «корпоративную вуаль» с глобальных IT-компаний.

Законопроект о «приземлении» глобальных IT-компаний в России предусматривает следующие дополнительные меры понуждения к выполнению российского законодательства:

  • информирование пользователей информационного ресурса о нарушении законодательства РФ;
  • запрет на распространение рекламы об информационном ресурсе;
  • запрет на распространение рекламы на информационном ресурсе;
  • запрет на проведение платежей в адрес интернет-ресурса;
  • запрет на поисковую выдачу;
  • запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных;
  • частичное или полное ограничение доступа к информационному ресурсу.
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Страны
Россия
Проекты
ИТ
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