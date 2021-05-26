Зеленский внес в Раду предложения по усилению армии

Зеленский предложил увеличить численность армии

Депутатам Верховной рады предстоит в неотложном порядке рассмотреть два законопроекта, которые направил президент Украины Владимир Зеленский. Он предлагает создать Силы территориальной обороны, увеличив численность ВСУ на 11 тыс. военнослужащих. В МИД России считают такое решение "вскармливанием милитаристского режима" в центре Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил депутатам Верховной рады рассмотреть законопроекты об основах национального сопротивления и об увеличении численности Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом сообщается на сайте Рады. "Соответствующие законопроекты № 5557 и № 5558 инициировал глава государства", они были помечены как неотложные.

"Цель и задача проекта - увеличение численности армии с целью создания и обеспечения функционирования отдельного рода ВСУ - Сил территориальной обороны, - а также развитие Сил специальных операций вооруженных сил в интересах формирования движения сопротивления", - говорится в публикации Рады.

При этом Зеленский предлагает увеличить состав ВСУ на 11 тыс. человек - до 261 тыс. "Утвердить численность вооруженных сил Украины в количестве, не превышающем 261 тысячи человек, в том числе 215 тысяч военнослужащих", - говорится в документе.

В законопроекте отмечается, что численность вооруженных сил увеличивается на количество личного состава, призванного на военную службу для исполнения президентских указов о мобилизации.

Ранее украинские власти по сравнению с прошлым годом увеличили расходы на оборону и безопасность на 0,48% ВВП - до 5,93% ВВП.

С 2012 по 2015 года численность украинских военных оставалась неизменной и держалась на уровне 184 тыс. В марте 2015 года Верховная рада решила увеличить численность ВСУ до 250 тыс.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, решение Зеленского увеличить численность армии свидетельствует о том, что "в центре Европы вскармливается милитаристский режим".

"Все это на фоне накачки Украины натовским оружием и раздувания военного бюджета. Вот так в центре Европы вскармливается милитаристский режим, слабо контролирующий внутреннюю ситуацию и разгул экстремистских сил", - написала она на своей странице в Facebook.

Захарова также отметила, что на Украине наблюдается "удушение свобод и гражданских прав", которое проходит "под отблески неонацистских факелов, калечащих молодых украинцев".

В середине мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о намерении создать на Украине кибервойска. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина".

Чиновник пояснил, что вопрос о создании спецподразделения обсуждался на закрытом совещании с членами Совета нацбезопасности и обороны Украины и решение о создании кибервойск было поддержано единогласно. "Я думаю, что в ближайшее время будет указ президента про это", - заявил Алексей Данилов.

В конце апреля украинские спецслужбы сообщили о задержании украинца, который подозревается в организации кибератаки на украинские госорганы. Причем делал он это якобы в интересах Москвы.

В МИД же сообщили, что такие заявления Киева - это пропаганда и очернение, которые строятся на одном клише, передает РИА "Новости".

"Я устаю комментировать не только обвинения Киева - там просто уже сумасшествие творится, а вообще все западные обвинения строятся по одному клише и имеют внутреннее наполнение, чтобы отвлекать собственный народ", - сказал директор департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских.

Он подчеркнул, что у любых обвинений должны быть основания. "Если таких обоснований нет, то тогда это просто ругань, очернение и просто пропаганда. Надо кого-то в чем-то обвинить и не нести за это ответственность. Это моветон в политике", - считает дипломат.

Ангелина Мильченко