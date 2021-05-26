Правительство усложнит госструктурам закупки зарубежных IT-решений

Российские правительство намерено усложнить госзаказчикам закупку зарубежного софта и оборудования, пишет «Коммерсант» со ссылкой на директора «Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» Илью Массуха.

Правительство ближе к осени должно подготовить законопроект, который введет в тендеры обязательную процедуру рассмотрения обоснований о невозможности закупки отечественных решений решений. Рассматривать их будет экспертный совет при правительстве, а если планируемая сумма госконтракта будет превышать 1 млрд рублей, то специальная комиссия для контроля и анализа госзакупок в области ПО и электроники.

На данный момент госзаказчики итак обязаны закупать софт и оборудование из специальных реестров Минцифры и Минпромторга, однако зачастую им удается без труда обосновать невозможность закупки отечественных решений, устанавливая с техзадании заведомо неполнимые для российских решений требования. Готовящийся законопроект призван усложнить этот процесс.

Источник отмечает, что в различных регионах страны текущие обоснования одинаковы вплоть до орфографических ошибок, и это может означать, что зарубежные производители и разработчики помогают госзаказчикам составлять техзадания таким образом, чтобы в итоге закупка иностранных решений происходила без нарушения закона.

При этом заместитель гендиректора Softline по работе с нацпроектами Андрей Шолохов считает, что даже такие обоснования «под копирку» имеют под собой реальную подоплеку, так как полный переход на отечественные IT-решения по-прежнему объективно невыполним. Именно поэтому, по мнению эксперта, это лишь на короткое время усложнит жизнь госкомпаниям, которые хотят получить иностранные продукты.