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Industry Hunter

Правительство усложнит госструктурам закупки зарубежных IT-решений

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МЦСТ "Эльбрус"
МЦСТ "Эльбрус".
Источник изображения: industry-hunter.com

Российские правительство намерено усложнить госзаказчикам закупку зарубежного софта и оборудования, пишет «Коммерсант» со ссылкой на директора «Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» Илью Массуха.

Правительство ближе к осени должно подготовить законопроект, который введет в тендеры обязательную процедуру рассмотрения обоснований о невозможности закупки отечественных решений решений. Рассматривать их будет экспертный совет при правительстве, а если планируемая сумма госконтракта будет превышать 1 млрд рублей, то специальная комиссия для контроля и анализа госзакупок в области ПО и электроники.

На данный момент госзаказчики итак обязаны закупать софт и оборудование из специальных реестров Минцифры и Минпромторга, однако зачастую им удается без труда обосновать невозможность закупки отечественных решений, устанавливая с техзадании заведомо неполнимые для российских решений требования. Готовящийся законопроект призван усложнить этот процесс.

Источник отмечает, что в различных регионах страны текущие обоснования одинаковы вплоть до орфографических ошибок, и это может означать, что зарубежные производители и разработчики помогают госзаказчикам составлять техзадания таким образом, чтобы в итоге закупка иностранных решений происходила без нарушения закона.

При этом заместитель гендиректора Softline по работе с нацпроектами Андрей Шолохов считает, что даже такие обоснования «под копирку» имеют под собой реальную подоплеку, так как полный переход на отечественные IT-решения по-прежнему объективно невыполним. Именно поэтому, по мнению эксперта, это лишь на короткое время усложнит жизнь госкомпаниям, которые хотят получить иностранные продукты.

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Россия
Компании
Минпромторг РФ
Проекты
Гособоронзаказ
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