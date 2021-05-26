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Российская газета

Патрушев и Ян Цзечи обсудили в Москве стратегическую безопасность

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Источник изображения: Аппарат Совбеза РФ

В Москве прошел 16-й раунд российско-китайских консультаций по вопросам стратегической безопасности.

Их провели секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и член политбюро ЦК компартии Китая, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

По данным "РГ", сначала прошла встреча Патрушева и Ян Цзечи, которые давно и хорошо знают друг друга, в узком составе - один на один. После этого прошли непосредственно сами консультации по безопасности двух делегаций с участием представителей ряда министерств и ведомств двух стран. Это первый визит столь высокопоставленной китайской делегации после пандемии. Ян Цзечи, как член политбюро ЦК компартии Китая, курирует всю внешнюю политику страны.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе аппарата Совбеза, стороны обсудили широкий круг российско-китайских отношений в различных сферах, в том числе в области военного и военно-технического сотрудничества. Отдельное внимание уделили проблематике международной и региональной безопасности. Например, во время предыдущих консультаций, которые прошли в декабре 2020 года в Шанхае, Патрушев заявил, что "российско-китайская связка уверенно утвердилась в числе ключевых факторов поддержания международной безопасности и стабильности". Однако, по его словам, это явно не устраивает традиционные центры силы - в первую очередь, США и ведомый ими так называемый коллективный Запад.

В этот раз в Москве тоже состоялся обмен мнениями по вопросам стратегической стабильности, а также по ситуации в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Стороны отметили близкие или совпадающие позиции, с которыми Россия и Китай выступают по актуальным международным проблемам. Николай Патрушев и Ян Цзечи подтвердили готовность к дальнейшему наращиванию всего комплекса двусторонних отношений, защите национальной, региональной и глобальной безопасности, отстаиванию справедливого миропорядка при главенствующей роли ООН. Они также подчеркнули, что, несмотря на пандемию, российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия продолжают неуклонно развиваться по всем направлениям. Уже после завершения консультаций по безопасности состоялся телефонный разговор Владимира Путина, который сейчас находится в Сочи, и Ян Цзечи.


Иван Егоров

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Страны
Афганистан
Китай
Россия
США
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ООН
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
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