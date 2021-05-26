The Economist (Великобритания): НАТО все чаще рассматривает телефоны своих солдат как обузу

НАТО изучает боевой опыт украинских солдат, а именно вопрос о том, как пользоваться склонностью врага к разговорам по мобильникам. В войне на востоке Украины сигнал вашего мобильника может стать пеленгатором для вражеского огня. Но сущая беда для солдат - демотивирующие смс. Ну, как можно и дальше биться-сражаться, когда на телефон приходит такое: «Кто грабит твою семью, пока ты за копейки ждешь свою пулю?»

Страны НАТО тщательно изучают украинский опыт, считая теперь, что мобильные телефоны солдат — это уязвимость, которую может использовать Россия

Украинский солдат Виктор Коваленко, защищающий Дебальцево от российских сил, вышел из укрытия. И хотя ему приказали этого не делать, он включил свой мобильник, чтобы позвонить жене.

"Вскоре снаряды начали взрываться возле меня", - вспоминает военный.

Аналогичные атаки убили других солдат из его батальона. Это было в 2015 году. Тогда враг учился наводить артиллерийский огонь на мобильные телефоны, которые появлялись в сети. С тех времен на передовой сильно сократили использование телефонов, хоть и не прекратили вовсе, - говорит капитан Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо.

Мобильники - это дилемма для командования. Их полный запрет навредит морали и вербовке. Но один телефон может разоблачить крупную операцию, "словно факел в темноте", - сказал лейтенант-полковник Рувен Хабель, который в прошлом командовал войсками НАТО в Литве.

Мобильники несут и другие угрозы. Некоторые технические разработки рассылают пропаганду солдатам. Капитан Фитьо пояснил, что такие текстовые сообщения "служат цели подорвать психологическое состояние" военных. "Артиллерийский обстрел понравился?" - говорится в одном таком SMS. Другое сообщение спрашивает: "Кто грабит твою семью, пока ты за копейки ждешь свою пулю?".

Среди военных НАТО такое психологическое давление испытывают те, кто служит вблизи России. Об этом рассказал командир Майкл Видменн из Объединенного центра передовых технологий по киберобороне альянса в Таллинне. Родные военных часто получают сообщения о якобы их неверности или ранении. По словам Видменна, это "выбивает из себя". В прошлом месяце он возглавил крупнейшие в мире военные киберучения Locked Shields 2021. Среди маневров были также техники взлома мобильных телефонов участников.

Другая угроза - это портативные устройства, которые можно устанавливать на беспилотники или подкладывать в автомобили. Такие перехватчики IMSI, как их называют, дурачат телефоны поблизости и заставляют их обмениваться данными. Вражеский агент, припарковавшись у Министерства обороны, может перехватывать данные с телефонов чиновников, - пояснил лейтенант-полковник Линас Идзелис, литовский эксперт по информационным операциям.

Солдатам также рассылают ссылки на видео, через которые происходит также загрузка шпионского программного обеспечения. Хакеры, прикидываясь кокетливыми женщинами, использовали этот трюк, чтобы заразить мобильники солдат Израиля вблизи Сектора Газа. Израильское Министерство обороны наняло российскую "Лабораторию Касперского", которая обнаружила, что 50 телефонов солдат были взломаны.

Шпионский код может быть также "вшит" в приложения. Разработчик может даже не знать об этом. Американская компания CrowdStrike обнаружила ряд "троянских" мобильных приложений, которые собирали данные для военной разведки России. Об этом рассказал главный исследователь компании Адам Майерс. Командир Видменн отметил "ужасные последствия", которые понесла армия Украины из-за непродолжительного использования мобильного приложения для прицеливания артиллерии. Программа тайно передавала координаты украинских военных силам Кремля.

Российское приложение Yandex.Taxi тоже привлек к себе внимание. Бывший заместитель министра обороны Литвы Эдвинас Керза сказал, что российские шпионы используют программу, чтобы получить доступ к микрофону телефона. Правительство США приказало своим солдатам не загружать Yandex.Taxi ни в коем случае. Российская же компания отрицает эти обвинения.

Иногда данные могут быть украдены со смартфонов без невольной помощи жертв. Сомнительные фирмы продают "бескликовый" код, который позволяет это сделать. Хуже то, что хакерские атаки могут и не понадобиться. Офицер по кибервойне на базе Рукла в Литве пояснил, что работники операторов связи могут быть коррумпированы. Или же их могут шантажом заставить передавать данные с нужных телефонов.

Враг может перехватить звонки, а затем "клонировать" тембр голоса с помощью программного обеспечения. Это позволяет ему в телефонном режиме раздавать фальшивые приказы, - пояснил лейтенант-полковник Габель. В НАТО приказы никто не отдает по телефону. Но появление таких звонков может создать смятение. Швеция объявила своим гражданам, что в случае атаки против страны, любые приказы прекратить сопротивление будут фальшивыми.

Лейтенант-полковник Идзелис сказал, что сомнительные приказы, которые отдавали российские боевики, стоили жизни солдатам Украины. Командование НАТО теперь приказывает своим военным относиться к собственным мобильникам как к потенциально взломанным.

Бывший глава отдела НАТО по вопросам новых угроз Сорин Дукару считает, что смартфоны стали уязвимым местом. Эстония, Латвия и Литва, которые не так давно лишились доминирования СССР, особенно этим встревожены. Их правительства прописали жесткие правила, как можно использовать мобильники. Указывая на уроки Украины, Янис Мазеикс из МИД Литвы говорит, что эти правила "написаны кровью".