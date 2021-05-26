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Факти (Болгария): почему НАТО проводит масштабные учения в Восточной Европе?

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Танк PT-91 "Тварды"
Танк PT-91 "Тварды".
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

Комментируя проведение Североатлантическим альянсом масштабных учений в Восточной Европе, одни болгарские читатели высказывают мнение, что НАТО пытается продемонстрировать России силу. Другие иронизируют: а сколько раз учения альянса проводились на территории США?

• Это обычные учения НАТО, на которых тренируют боевые навыки

• НАТО ожидает нападения со стороны России

• НАТО собирается атаковать Россию

• Нет мнения по данному вопросу

***

Комментарии

Некой си

НАТО не готовится напасть на Россию, а пытается продемонстрировать силу и готовность овладеть ее богатствами.

Почему НАТО проводит масштабные учения в Восточной Европе? Потому что уже более 70 лет не было красного флага над Рейхстагом.

Сандо

Не будем лгать и сами заблуждаться - если бы не ядерное оружие России, на нее бы давно набросились все силы НАТО и любимцы Америки… остальное - мелочи.

Българин

Каким идиотом надо быть, чтобы думать, что НАТО собирается напасть на Россию! Какой нормальный человек пожертвовал бы благоденствием, свободой и жизнью, чтобы получить жалкую судьбу крепостного раба Кремля!

Един от многото

Дразнят, как обычно, бряцают оружием у России под носом! Сколько раз учения НАТО проводились на территории США?

123

Без Америки мир был бы куда лучше.

НАТОвец

После Крыма и Донбасса оккупируют нас!

Небрежнев

"НАТО собирается атаковать Россию" - впечатляющее заблуждение, демонстрирующее полное непонимание современного мира, однако многие действительно думают, что это правда.

Васил Ботев

А НАТО ли? НАТО - это организация, состоящая из множества стран. Каждая война начиналась на Балканах или из-за них. Каждая.

Сър Алтън Джон

Военные… А что еще им делать целый день, когда нет работы.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Болгария
Россия
США
Проекты
NATO
Военные учения
Ядерный щит
ЯО
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