Факти (Болгария): почему НАТО проводит масштабные учения в Восточной Европе?

Комментируя проведение Североатлантическим альянсом масштабных учений в Восточной Европе, одни болгарские читатели высказывают мнение, что НАТО пытается продемонстрировать России силу. Другие иронизируют: а сколько раз учения альянса проводились на территории США?
• Это обычные учения НАТО, на которых тренируют боевые навыки
• НАТО ожидает нападения со стороны России
• НАТО собирается атаковать Россию
• Нет мнения по данному вопросу
***
Комментарии
Некой си
НАТО не готовится напасть на Россию, а пытается продемонстрировать силу и готовность овладеть ее богатствами.
Почему НАТО проводит масштабные учения в Восточной Европе? Потому что уже более 70 лет не было красного флага над Рейхстагом.
Сандо
Не будем лгать и сами заблуждаться - если бы не ядерное оружие России, на нее бы давно набросились все силы НАТО и любимцы Америки… остальное - мелочи.
Българин
Каким идиотом надо быть, чтобы думать, что НАТО собирается напасть на Россию! Какой нормальный человек пожертвовал бы благоденствием, свободой и жизнью, чтобы получить жалкую судьбу крепостного раба Кремля!
Един от многото
Дразнят, как обычно, бряцают оружием у России под носом! Сколько раз учения НАТО проводились на территории США?
123
Без Америки мир был бы куда лучше.
НАТОвец
После Крыма и Донбасса оккупируют нас!
Небрежнев
"НАТО собирается атаковать Россию" - впечатляющее заблуждение, демонстрирующее полное непонимание современного мира, однако многие действительно думают, что это правда.
Васил Ботев
А НАТО ли? НАТО - это организация, состоящая из множества стран. Каждая война начиналась на Балканах или из-за них. Каждая.
Сър Алтън Джон
Военные… А что еще им делать целый день, когда нет работы.