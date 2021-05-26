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Известия.ru

Найденные марсоходом органические частицы могут повлиять на колонизацию Марса

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В NASA сообщили, что на Марсе могла существовать жизнь. Марсоход Curiosity нашел органические частицы на поверхности планеты. Аппарат собрал образцы ацетата кальция и магния, передает телеканал «Известия». Полученные данные указывают на возможные химические реакции. Открытие и дальнейшее его изучение повлияет на успешность колонизации красной планеты. Например, шансы растений на выживание будут зависеть от наличия минералов и солей в почве.

В NASA сообщили, что на Марсе могла существовать жизнь. Марсоход Curiosity нашел органические частицы на поверхности планеты. Аппарат собрал образцы ацетата кальция и магния, передает телеканал «Известия». Полученные данные указывают на возможные химические реакции. Открытие и дальнейшее его изучение повлияет на успешность колонизации красной планеты. Например, шансы растений на выживание будут зависеть от наличия минералов и солей в почве.

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Страны
Россия
Продукция
Curiosity
Компании
NASA
Проекты
Марс
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