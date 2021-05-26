Индонезийский «плавающий танк» прошёл огневые испытания

В Индонезии празднуют успех программы Tank Boat. Вчера, 24 мая, пресс-служба компании PT Pindad сообщила о том, что катер Antasena с пушечным вооружением успешно прошёл испытания.

Тестирования бронекатера проходило у побережья Восточной Явы. В рамках испытаний Antasena преодолел 170 миль и успешно поразил надводные цели основным вооружением — 30-мм автоматической пушкой.

Катер Antasena на испытаниях:

Проект, ранее известный как Х18 Tank Boat и FSV (Fire Support Vessel), впервые был продемонстрирован в 2015 году и заинтересовал Минобороны Индонезии. Уже на следующий год в компании North Sea Boats приступили к созданию полноразмерного макета Х18, а в 2019 году военное ведомство заказало постройку первого полнофункционального прототипа.

Первый Tank Boat построен в облегчённой версии с башенкой CPWS Gen 2, вооружённой орудием калибра 30 мм. В перспективе калибр может быть увеличен до 105 мм. Плавающий танк сможет вмещать до 60 человек десанта и развивать скорость до 40 узлов. В качестве вспомогательного вооружения на катере установлены два крупнокалиберных пулемёта.