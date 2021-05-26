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Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны и представителями ОПК

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

ЦАМТО, 25 мая. Президент России Владимир Путин провел первое совещание из серии встреч по оборонным вопросам. Обсуждались основные направления развития Вооруженных Сил на долгосрочный период.

Ниже вступительное слово В.Путина на совещании приведено в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Сегодня мы начинаем традиционную весеннюю серию совещаний по вопросам развития Вооруженных Сил и оборонно-промышленного комплекса.

Этим направлениям мы уделяем постоянное внимание. Так, за последние годы были серьезно обновлены, скорректированы документы стратегического планирования в области обороны и военной безопасности. Это было сделано не только с учетом современных реалий, но и характера потенциальных угроз и вызовов.

Особо отмечу, что в прошлом году, несмотря на объективные проблемы, вызванные эпидемией коронавируса, все плановые мероприятия в армии и на флоте, включая боевую учебу, были выполнены в полном объеме. Поставленные задачи решались своевременно, четко, на высоком уровне поддерживалась боеготовность частей и подразделений. Это вновь подтвердили проверки, проведенные во всех военных округах и на Северном флоте.

Качественно вырос уровень подготовки командного состава. Все командующие общевойсковыми объединениями и объединениями ВВС и ПВО, более 85 проц. командиров соединений и полков получили боевой опыт в Сирийской Арабской Республике и сейчас опираются на него в ходе маневров, командно-штабных учений и тренировок, при подготовке личного состава частей и подразделений.

В армию и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы оружия и военной техники. Так, серьезно укрепился потенциал ядерной триады. Расширены боевые возможности Военно-морского флота, в том числе за счет кораблей с крылатыми ракетами "Калибр".

На заключительной стадии госиспытаний находится корабельная гиперзвуковая ракетная система "Циркон".

В Воздушно-космических силах более 70 проц. зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400, на очереди поставка в войска комплекса С-500, испытания которого уже успешно завершаются.

Отмечу и то, что предприятия оборонно-промышленного комплекса и Минобороны наладили эффективное взаимодействие по поставкам и обслуживанию вооружения и техники на протяжении всего их жизненного цикла, то есть от разработки и серийного производства до сервиса и ремонта.

Добавлю, что во время эпидемии ведущим оборонно-промышленным предприятиям была оказана серьезная государственная поддержка, которая позволила сохранить производственную базу, перспективные заказы и, конечно, квалифицированные уникальные кадры.

Вместе с тем, и мы это хорошо понимаем, непростая международная ситуация, потенциальные риски и угрозы военной безопасности России, в том числе в непосредственной близости от наших границ, требуют от Вооруженных Сил России постоянной и высокой боеготовности. Поэтому мы продолжим совершенствование структуры и состава армии и флота, активное оснащение их современным вооружением, военной и специальной техникой. Поддержим развитие потенциала оборонных предприятий и ведущих конструкторских бюро, которые разрабатывают, производят перспективное вооружение и технику.

На какие приоритетные задачи хотел бы обратить ваше внимание?

Первое – необходимо уточнить основные направления дальнейшего укрепления Вооруженных Сил. Уже говорил и хочу повторить: все виды и рода войск должны развиваться сбалансированно и системно, в полной мере учитывать современные тенденции, которые прослеживаются в военной стратегии и тактике ведущих военных держав мира.

Второе – самое серьезное внимание, как и прежде, следует уделять совершенствованию стратегических ядерных сил как ключевого фактора обеспечения стабильности и безопасности России.

Наши Вооруженные Силы первыми в мире получили, как вы знаете, теперь это уже все знают, гиперзвуковое оружие, в том числе уникальный ракетный комплекс межконтинентальной дальности "Авангард" с планирующим крылатым блоком. Кроме того, в рамках несения боевого дежурства, воздушного патрулирования уже более 160 полетов выполнено авиационным ракетным комплексом "Кинжал".

Нам необходимо развивать этот мощный задел, которым обладает Россия.

И, наконец, третье – следует всесторонне проанализировать перспективные системы вооружения и военной техники для армии и флота, определить образцы, которые станут основой при подготовке новой государственной программы вооружения до 2034 года. Эта работа, как вы знаете, уже началась, и она должна быть сделана качественно и в срок.

Давайте приступим к докладам.

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