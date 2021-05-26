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ТАСС

Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения в акватории Черного моря

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ВМС Украины
ВМС Украины.
Источник изображения: РИА Новости

В учениях поучаствовали подразделения СБУ, Госпогранслужбы, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, ВСУ, Национальной гвардии, Морской поисково-спасательной службы, Администрации морских портов Украины и Одесского припортового завода, а также представители органов местной власти

КИЕВ, 25 мая. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) провела крупные антитеррористические учения в Одесской области в акватории Черного моря. Об этом во вторник сообщила спецслужба в Facebook.

"СБУ провела масштабные антитеррористические учения акватории Черного моря, цель которых - совершенствование межведомственного взаимодействия при проведении антитеррористической операции на объектах повышенной опасности и транспортной инфраструктуры", - отметили в ведомстве.

По легенде учений, несколько "диверсионных групп" пытались осуществить теракты на территории Одесского припортового завода и морского порта Южный. Еще одна группа вооруженных "террористов" захватила грузовое судно с "заложниками" - его экипажем, - а также выдвинули требования.

Антитеррористическая операция на захваченном террористами судне проходила в несколько этапов: после завершения переговоров началась активная фаза. Штурмовые группы спецподразделения "Альфа" высадились на борт, нейтрализовали преступников и освободили заложников. Успешными были действия спецназовцев и против других условных террористов.

В учениях приняли участие подразделения СБУ, Госпогранслужбы, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Морской поисково-спасательной службы, Администрации морских портов Украины и Одесского припортового завода, а также представители органов местной власти.

В последнее время Киев активизировал учебные антитеррористические маневры. Во второй половине апреля СБУ сообщила, что ее подразделения во всех регионах Украины переведены в режим повышенной готовности. В связи с этим в большинстве областей прошли масштабные антитеррористические учения. Тогда в спецслужбе это пояснили "эскалацией вооруженного противостояния с РФ и наращиванием агрессивной риторики со стороны России". Маневры прошли и на границе с РФ.

Во вторник СБУ сообщила также о том, что очередные плановые учения пройдут 26-27 мая на плотине "Днепровской ГЭС".

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