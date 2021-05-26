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Известия.ru

Путин заявил об успешном завершении испытаний ЗРК С-500

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/vitaly kuzmin

Испытания комплекса новейшего зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500 «Прометей» успешно завершаются. Об этом 25 мая заявил президент России Владимир Путин в начале совещания с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса.


«В Воздушно-космических силах более 70% зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400. На очереди поставка в войска комплекса С-500, испытания которого уже успешно завершаются», — сказал он.

Как ранее заявлял заместитель министра обороны Алексей Криворучко, Вооруженные силы России планируют получить первые комплексы С-500 в 2021 году, серийная поставка начнется в 2025 году.

Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» относится к новому поколению систем класса «земля–воздух». Основными задачами С-500 являются борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности, уничтожение гиперзвуковых крылатых ракет, самолетов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), уничтожение низкоорбитальных спутников и космических средств поражения, запускаемых с гиперзвуковых самолетов, ударных гиперзвуковых БПЛА и орбитальных платформ.

Согласно данным открытых источников, радиус поражения С-500 составляет около 600 км. Система способна обнаружить и одновременно поразить до 10 баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 км/с, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет.

В апреле Минобороны России начало подготовку расчетов для С-500 «Прометей».

Представители Минобороны также заявляли, что С-500 не заменит существующие системы ПВО и ПРО, а дополнит их. Мобильные «пятисотые» займут промежуточную позицию между С-400 «Триумф» и стационарными А-135, обеспечивающими оборону московского региона от ударов межконтинентальных баллистических ракет.

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Страны
Россия
Продукция
А-135
С-400 Триумф
С-500
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
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1 комментарий
№1
26.05.2021 17:42
Уже, лет, так семь стало доброй традицией ежегодно объявлять о завершении испытаний С-500.
-1
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