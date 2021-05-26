Риски у границ требуют высокой боеготовности от армии, заявил Путин

СОЧИ, 25 мая - РИА Новости. Непростая международная ситуация и потенциальные риски вблизи российских границ требуют от Вооруженных сил страны высокой степени боеготовности, заявил президент России Владимир Путин.

"Непростая международная ситуация, потенциальные риски и угрозы военной безопасности России, в том числе в непосредственной близости от наших границ, требуют от Вооруженных сил России постоянной и высокой боеготовности", - сказал Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

"Все виды и рода войск должны развиваться сбалансировано и системно, в полной мере учитывать современные тенденции, которые прослеживаются в военной стратегии и тактике ведущих военных держав мира", - сказал он.