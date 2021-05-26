Путин заявил о выполнении в полном объеме плановых мероприятий в армии

Военнослужащий вооруженных сил России во время активной фазы совместного белорусско-российского батальонного тактического учения на полигоне "Осиповичский" в Могилевской области.

СОЧИ, 25 мая - РИА Новости. В прошлом году, несмотря на коронавирус, все плановые мероприятия в армии были выполнены в полном объеме, боеготовность частей и подразделений поддерживалась на высоком уровне, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Особенно отмечу, что в прошлом году, несмотря на объективные проблемы, вызванные эпидемией коронавируса, все плановые мероприятия в армии и на флоте, включая боевую учебу, были выполнены в полном объеме", - сказал Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

"Поставленные задачи решались своевременно, четко. На высоком уровне поддерживалась боеготовность частей и подразделений", - добавил президент.

Он отметил, что это подтвердили и проверки, проведенные во всех военных округах и на Северном флоте.

Россия продолжит совершенствовать структуру армии и флота, активно оснащать их современным вооружением и техникой, а также поддержит развитие оборонных предприятий, добавил Владимир Путин.

Как отметил президент на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК во вторник, непростая ситуация в мире и потенциальные риски близ российских границ требуют от Вооруженных сил РФ высокой степени боеготовности.

"Поэтому мы продолжим совершенствование структуры и состава армии и флота, активное оснащение их современным вооружением, военной и специальной техникой, поддержим развитие потенциала оборонных предприятий и ведущих конструкторских бюро, которые разрабатывают, производят перспективные вооружения и технику", - сказал Путин.