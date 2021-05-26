Ракеты комплекса "Луна-М" появились у сил фельдмаршала Хафтара в Ливии

На авиабазе Бенина, находящейся под контролем Ливийской национальной армии (ЛНА), впервые замечены ракеты комплекса "Луна-М".

До этого у подразделений, подчиняющихся фельдмаршалу Хафтару, были лишь оперативно-тактические комплексы Scud B, имеющие советское обозначение "Эльбрус". О возвращении их в строй сообщалось в сентябре минувшего года. Такая техника в количестве трех единиц также присутствует на этом объекте.

Что касается 9К52, также известной по натовскому обозначению FROG-7, то в объектив камеры попала транспортная машина на шасси ЗИЛ-135ЛТМ, перевозящая 3 твердотопливные ракеты 9М21 массой 2500 кг каждая, имеющие дальность до 70000 метров. Возможно, у ЛНА имеются и сами четырехосные пусковые установки, однако пока их не удалось запечатлеть.

Военные эксперты скептически отнеслись к появлению данного оружия. Если Scud B в силу конструктивных особенностей даже сейчас представляют реальную угрозу, то "Луна-М" давно выработали свой ресурс, и их эффективность вызывает много вопросов.

Интересно, что в видеоролике также показаны зенитные системы "Квадрат", ЗСУ-23-4 "Шилка", самоходки 2С1 "Гвоздика", танки Т-62, Т-72 и замеченные лишь в ноябре 2020 года современные сербские реактивные установки "Морава".

Алексей Моисеев