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Российская газета

Ракеты комплекса "Луна-М" появились у сил фельдмаршала Хафтара в Ливии

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Источник изображения: rg.ru

На авиабазе Бенина, находящейся под контролем Ливийской национальной армии (ЛНА), впервые замечены ракеты комплекса "Луна-М".

До этого у подразделений, подчиняющихся фельдмаршалу Хафтару, были лишь оперативно-тактические комплексы Scud B, имеющие советское обозначение "Эльбрус". О возвращении их в строй сообщалось в сентябре минувшего года. Такая техника в количестве трех единиц также присутствует на этом объекте.

Что касается 9К52, также известной по натовскому обозначению FROG-7, то в объектив камеры попала транспортная машина на шасси ЗИЛ-135ЛТМ, перевозящая 3 твердотопливные ракеты 9М21 массой 2500 кг каждая, имеющие дальность до 70000 метров. Возможно, у ЛНА имеются и сами четырехосные пусковые установки, однако пока их не удалось запечатлеть.

Военные эксперты скептически отнеслись к появлению данного оружия. Если Scud B в силу конструктивных особенностей даже сейчас представляют реальную угрозу, то "Луна-М" давно выработали свой ресурс, и их эффективность вызывает много вопросов.

Интересно, что в видеоролике также показаны зенитные системы "Квадрат", ЗСУ-23-4 "Шилка", самоходки 2С1 "Гвоздика", танки Т-62, Т-72 и замеченные лишь в ноябре 2020 года современные сербские реактивные установки "Морава".



Алексей Моисеев

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Страны
Бенин
Ливия
Сербия
Продукция
Гвоздика
КУБ
Р-17
Т-62
Т-72
Шилка
Проекты
2020-й год
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2 комментария
№1
26.05.2021 05:33
Какой толк от них, КВО 1 км.
0
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№2
26.05.2021 09:28
М-да, оружия подогнали хоть и старого. Тачанок с ЗУ и безоткатками - "до горизонта". Видимо намечается какое-то "мероприятие"...
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