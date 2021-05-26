Войти
Интерфакс-АВН

Лётчики Балтфлота на учениях перехватили в небе над Калининградом "нарушителя" воздушной границы РФ

811
0
0
Истребитель Су-27
Истребитель Су-27.
Источник изображения: © Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС, архив

Москва. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Экипажи звена истребителей Су-27 морской авиации на учениях в Калининградской области перехватили боевой самолёт условного противника, "нарушившего" государственную границу России, сообщил во вторник Балтийский флот (БФ)

"Лётчики-истребители в нормативное время отработали взлёт по команде "Воздух", произвели поиск условного нарушителя воздушной границы, а затем провели выход в атаку с выполнением манёвра уклонения от ракет класса "воздух-воздух", выпущенных условным противником", - сказано в сообщении.

По данным штаба БФ, "с начала учебного года лётчики морской авиации совершили несколько десятков вылетов для обеспечения сопровождения различных воздушных судов, а также надводных кораблей иностранных государств в зоне ответственности Балтийского флота".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-27
Проекты
БФ
Военные учения
Похожие новости
23.04.2021
«Сухого» место: новейшие истребители поступят в морскую авиацию
16.02.2021
Российские Су-27 «уничтожат» американские B-1B
27.07.2020
Над Калининградом учились задерживать воздушных шпионов
09.06.2020
Российские военные на фоне учений НАТО на Балтике отрабатывают защиту военных объектов в Калининградской области
19.02.2020
Бес пилота: неизвестный дрон сблизился с самолетом Шойгу над Европой
03.09.2019
Авиация Балтфлота отрабатывает уничтожение стратегических бомбардировщиков
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.05 20:45
  • 51
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 26.05 19:55
  • 33
Что ждет Россию в космосе
  • 26.05 18:56
  • 15
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии
  • 26.05 18:40
  • 2201
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.05 17:47
  • 1
The National Interest (США): Россия утверждает, что видит американские истребители-невидимки F-22 и F-35
  • 26.05 17:42
  • 1
Путин заявил об успешном завершении испытаний ЗРК С-500
  • 26.05 17:38
  • 1
"Надо было думать раньше": в США нашли, чем ответить России
  • 26.05 17:17
  • 2
Источник: модернизированный Су-34М будет способен решать задачи штурмовика
  • 26.05 17:14
  • 814
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 26.05 16:18
  • 115
Защитим любой ценой
  • 26.05 15:54
  • 27
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 26.05 15:53
  • 2
Модуль "Наука" успешно завершил заводские испытания - "Роскосмос"
  • 26.05 15:52
  • 1
Путин заявил о серьезном укреплении потенциала ядерной триады России
  • 26.05 15:50
  • 1
Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны и представителями ОПК
  • 26.05 13:20
  • 66
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе