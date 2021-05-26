Лётчики Балтфлота на учениях перехватили в небе над Калининградом "нарушителя" воздушной границы РФ

Москва. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Экипажи звена истребителей Су-27 морской авиации на учениях в Калининградской области перехватили боевой самолёт условного противника, "нарушившего" государственную границу России, сообщил во вторник Балтийский флот (БФ)

"Лётчики-истребители в нормативное время отработали взлёт по команде "Воздух", произвели поиск условного нарушителя воздушной границы, а затем провели выход в атаку с выполнением манёвра уклонения от ракет класса "воздух-воздух", выпущенных условным противником", - сказано в сообщении.

По данным штаба БФ, "с начала учебного года лётчики морской авиации совершили несколько десятков вылетов для обеспечения сопровождения различных воздушных судов, а также надводных кораблей иностранных государств в зоне ответственности Балтийского флота".