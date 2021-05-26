Престиж контрактной службы растет

На российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии возросло количество желающих поступить на военную службу по контракту.

Каждый четвертый из числа военнослужащих по призыву, отслуживших установленный срок службы, продолжит военную карьеру на контрактной основе в своих подразделениях, это на 15% выше показателя аналогичного периода времени прошлого года.

На весь период службы молодые контрактники будут обеспечены новыми, оборудованными мебелью, служебными квартирами или комнатами в общежитиях. Также после трех лет службы военнослужащий по контракту может приобрести квартиру в собственность в любом регионе России по программе военной ипотеки.

Военнослужащим, увольняемым в запас и проявившим себя во время службы, показавшим высокие результаты по боевой подготовке, выдаются рекомендательные письма для поступления в ВУЗы, памятные подарки с символикой базы и почетные грамоты, их родителям отправляются благодарственные письма от лица командования военной базы.

Планируется, что мероприятия увольнения в запас и подписание новых контрактов продлится до июня текущего года.