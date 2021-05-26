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ТАСС

Путин заявил о серьезном укреплении потенциала ядерной триады России

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Источник изображения: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В армию и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы оружия и военной техники, отметил президент России

СОЧИ, 25 мая. /ТАСС/. Российские армия и флот динамично получают новейшие образцы вооружения и техники. В частности, серьезно укреплен потенциал ядерной триады. Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин, открывая совещание с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

"В армию и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы оружия и военной техники. Так, серьезно укрепился потенциал ядерной триады", - подчеркнул глава государства.

Все плановые мероприятия в армии и на флоте в 2020 году были выполнены, несмотря на пандемию, добавил он. "В прошлом году, несмотря на объективные проблемы, вызванные эпидемией коронавируса, все плановые мероприятия в армии и на флоте, включая боевую учебу, были выполнены в полном объеме", - указал президент.

Как отметил Путин, поставленные задачи решались своевременно и четко. На высоком уровне поддерживалась боеготовность частей и подразделений. "Это вновь подтвердили проверки, проведенные во всех военных округах и на Северном флоте", - констатировал глава государства.

Президент обратил внимание на то, что развитию вооруженных сил и ОПК власти страны уделяют постоянное внимание. Так, за последние годы были серьезно обновлены, скорректированы документы стратегического планирования в области обороны и военной безопасности, сообщил он.

"Это было сделано не только с учетом современных реалий, но и характера потенциальных угроз и вызовов", - пояснил Путин.

Кроме того, добавил глава государства, во время эпидемии коронавируса ведущим оборонно-промышленным предприятиям России "была оказана серьезная государственная поддержка, которая позволила сохранить производственную базу, перспективные заказы и, конечно, квалифицированные уникальные кадры".

Основа госпрограммы вооружений

Путин поставил задачу выбрать образцы перспективных вооружений и техники, которые станут основой госпрограммы вооружений до 2034 года.

"Следует всесторонне проанализировать перспективные системы вооружения и военной техники для армии и флота, определить образцы, которые станут основой при подготовке новой государственной программы вооружений до 2034 года", - указал глава государства.

По его словам, "эта работа уже началась". "Она должна быть сделана качественно и в срок", - уточнил Путин.

Риски у границ РФ

Существующие в мире риски, в том числе вблизи границ России, требуют постоянной и высокой боеготовности ВС РФ, сказал Путин.

"Непростая международная ситуация, потенциальные риски и угрозы военной безопасности России, в том числе в непосредственной близости от наших границ, требуют от Вооруженных сил России постоянной и высокой боеготовности", - заявил президент.

Он заверил, что по этой причине продолжится совершенствование структуры и состава армии и флота РФ, их активное оснащение современными вооружениями, военной и специальной техникой.

Путин также пообещал поддержать развитие потенциала оборонных предприятий и ведущих конструкторских бюро, которые разрабатывают и производят перспективное вооружение и технику.

Современные военные тенденции

Глава государства заявил, что все российские войска должны развиваться системно, учитывая современные военные тенденции в стратегии и тактике.

"Необходимо уточнить основные направления дальнейшего укрепления Вооруженных сил. Все виды и рода войск должны развиваться сбалансировано и системно, в полной мере учитывать современные тенденции, которые прослеживаются в военной стратегии и тактике ведущих военных держав мира", - указал глава государства.

По его оценке, самое серьезное внимание следует уделять совершенствованию современных стратегических ядерных сил как ключевого фактора обеспечения безопасности России.

Путин напомнил, что ВС России первыми в мире получили гиперзвуковое оружие, в том числе уникальный ракетный комплекс межконтинентальной дальности "Авангард" с планирующим боевым блоком.

"Кроме того, в рамках несения боевого дежурства, воздушного патрулирования уже более 160 полетов выполнено авиационным ракетным комплексом "Кинжал". Нам необходимо развивать этот мощный задел, которым обладает Россия", - акцентировал внимание президент.

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