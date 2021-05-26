Путин: более 85% командиров соединений и полков ВС России получили боевой опыт в Сирии

Президент РФ отметил качественный рост уровня подготовки командного состава

СОЧИ, 25 мая. /ТАСС/. Подавляющее большинство командиров соединений и полков российских Вооруженных сил прошли Сирию и опираются на этот боевой опыт при подготовке частей и подразделений. Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин, открывая серию оборонных совещаний в Сочи.

Он отметил качественный рост уровня подготовки командного состава.

"Все командующие общевойсковыми объединениями и объединениями ВВС и ПВО, более 85% командиров соединений и полков получили боевой опыт в Сирийской Арабской Республике и сейчас опираются на него в ходе маневров, командно-штабных учений и тренировок, при подготовке личного состава частей и подразделений", - сказал глава государства.