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ТАСС

Путин: более 85% командиров соединений и полков ВС России получили боевой опыт в Сирии

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Флаг РФ в Сирии
Флаг РФ в Сирии.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Президент РФ отметил качественный рост уровня подготовки командного состава

СОЧИ, 25 мая. /ТАСС/. Подавляющее большинство командиров соединений и полков российских Вооруженных сил прошли Сирию и опираются на этот боевой опыт при подготовке частей и подразделений. Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин, открывая серию оборонных совещаний в Сочи.

Он отметил качественный рост уровня подготовки командного состава.

"Все командующие общевойсковыми объединениями и объединениями ВВС и ПВО, более 85% командиров соединений и полков получили боевой опыт в Сирийской Арабской Республике и сейчас опираются на него в ходе маневров, командно-штабных учений и тренировок, при подготовке личного состава частей и подразделений", - сказал глава государства.

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