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Российская газета

"Дронопад": уничтожение очередного саудовского БПЛА сняли на видео

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Йеменские хуситы за короткое время уничтожили уже второй разведывательно-ударный беспилотник Саудовской Аравии. 20 мая был поражен Wing Loong II. Через три дня над йеменской провинцией Эль-Джауф сбит CH-4B также китайского производства.

После первого инцидента обнародованы лишь видеокадры, сделанные на месте падения БПЛА. Теперь же демонстрируется момент атаки.

Как и в прошлый раз, использовалась зенитная ракета "358", которая уверенно нашла в небе цель. После чего дрон, кувыркаясь, начал разваливаться и падать на землю. При этом произошло несколько достаточно мощных вспышек пылающего запаса топлива.

Как обычно бывает у хуситов, показанный ролик был смонтирован из записи, сделанной через тепловизионную прицельную систему, которую дополнили съемки обычных камер, в том числе с места в горно-пустынной местности, куда рухнули обломки беспилотника. Когда их обнаружили, они уже перестали гореть.

Если судить о маркировке, то этот CH-4B мог быть изготовлен относительно недавно - в марте 2020 года. Представители поисковой группы демонтировали элементы оптико-электронного прицельного комплекса.

Всего, как было подсчитано, это уже девятая потеря БПЛА данного типа в данном регионе. Также королевские военно-воздушные силы лишись четырех аппаратов типа Wing Loong.

Происходящее демонстрирует, что против дронов могут быть эффективными такие дешевые и относительно простые средства поражения как ракета типа "358".


Алексей Брусилов

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Страны
Йемен
Китай
Саудовская Аравия
Продукция
Pterodactyl I
СН-4
Проекты
2020-й год
БПЛА
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