Путин сообщил о скором завершении испытаний С-500 и "Циркона"

Сочи. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Система ПВО нового поколения и гиперзвуковая корабельная ракета "Циркон" завершают испытания перед поставкой в войска, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"На заключительной стадии госиспытаний находится корабельная гиперзвуковая ракетная система "Циркон". На очереди поставка в войска комплексов С-500, испытания которого уже успешно завершаются", - заявил Путин, открывая серию традиционных совещаний с руководством Минобороны и оборонных предприятий. По его словам, "в армию и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы оружия и военной техники".

"Так, серьезно укрепился потенциал ядерной триады. Расширены боевые возможности Военно-морского флота, в том числе за счет кораблей с крылатыми ракетами "Калибр". В Воздушно-космических силах более 70% зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400", - сказал президент.

С-500 "Прометей" разрабатывается АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей. По словам военных, С-500 станет основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО). Кроме того, она сможет уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие всех модификаций в ближнем космосе.

Начало поставок С-500 в Вооруженные силы РФ ожидается в 2021 году, сообщали ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Гиперзвуковая морская ракета "Циркон" разработана в реутовском "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ). Предназначена для вооружения многоцелевых атомных подводных лодок "Ясень-М" и "Хаски", а также надводных кораблей. Ранее Путин сообщал, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 000 км со скоростью около 9 Махов (Мах - скорость звука).