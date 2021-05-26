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Известия.ru

Путин заявил о выполнении плановых мероприятий в армии в полном объеме

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

В 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, все плановые мероприятия в российской армии были выполнены в полном объеме. Об этом 25 мая заявил президент России Владимир Путин.


«Поставленные задачи решались своевременно, четко, на высоком уровне, поддерживалась боеготовность частей и подразделений», — сказал российский президент во время выступления на первом из традиционной серии совещаний с руководством Минобороны России и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Путин уточнил, что данная информация подтверждена проверками, проведенными во всех военных округах и на Северном флоте.

20 мая Владимир Путин заявил, что за счет рачительного отношения к финансам и развития науки в стране появляются новые авиакомплексы, которым нет аналогов в мире, а также боевые надводные и подводные корабли. На сегодняшний день стране удается на должном уровне поддерживать вооруженные силы, не «милитаризируя бюджет», подчеркнул глава государства.

13 апреля в российском военном ведомстве сообщили, что в соответствии с планом подготовки ВС России в органах военного управления, соединениях и воинских частях в течение апреля будет проведено 4048 учений разного масштаба.

Крупные межвидовые учения Вооруженных сил РФ прошли 22 апреля на крымском полигоне Опук. В них приняли участие свыше 10 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. единиц техники, а также 40 боевых кораблей. Учения прошли в рамках контрольной проверки ВС РФ за зимний период обучения.

Как отметил 22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу, личный состав ЮВО и ВДВ в ходе учений в Крыму успешно реализовал все поставленные перед ним задачи.

Контрольная проверка российских Вооруженных сил проводится за зимний период обучения во всех военных округах, в том числе на Северном флоте. В Вооруженных силах РФ планируется провести более 4 тыс. учений различного масштаба.

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