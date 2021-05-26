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ЦАМТО

Сухопутные войска Колумбии получат 86 ББМ M-1117 ASV "Гардиан"

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M1117_ASV
Бронированная машина безопасности M-1117 ASV (Armored Security Vehicle).
Источник изображения: Архив

ЦАМТО, 25 мая. Минобороны Колумбии через командование Сухопутных войск подписало контракт на поставку из состава ВС США в рамках программы "Избыточное военное имущество" EDA (Excess Defense Articles) 86 ББМ M-1117 ASV "Гардиан" с колесной формулой 4x4 (национальное наименование "Пегасо").

По информации Infodefensa.com, несколько месяцев назад ВС Колумбии приостановили инициированную в 2020 году процедуру закупки ББМ M-1117 из состава ВС США в связи с необходимостью перераспределения ресурсов из-за проблем, возникших в связи с пандемией COVID-19. Тем не менее, благодаря совместным усилиям Минобороны Колумбии и посольства США была осуществлена покупка 86 из 144 запланированных к поставке бронемашин. Их стоимость составила 3,9 млн. долл.

Как сообщал ЦАМТО, 25 июля 2020 года начальник кавалерийского училища ВС Колумбии подполковник Александер Осорио Лалинде сообщил о планируемой поставке из США 144 бронированных машин M-1117 ASV "Гардиан". Покупка реализуется в рамках программы "Избыточное военное имущество" (EDA). Судя по базе данных этой программы, ВС Колумбии было предложено поставить до 200 ББМ M-1117, остаточная стоимость которых оценивается в 16,1 млн. долл.

Поскольку техника активно эксплуатировалась и предложена в состоянии "как есть", для принятия хотя бы некоторой части ее на вооружение ВС Колумбии потребуется выделить средств на проведение ремонта.

Ранее, в период с 2009 по 2016 гг., СВ Колумбии закупили в общей сложности 69 ед. M-1117, получивших обозначение "Пегасо" (Pegaso). В 2009 году СВ Колумбии приобрели 39 M-1117 с колесной формулой 4x4 в версиях БТР и машины управления, которые были приняты на вооружение в 2010-2011 гг. В августе 2013 года с американской компанией Textron Marine & Land Systems был подписан контракт на поставку СВ Колумбии еще 28 БТР M-1117 в версии COMMANDO, оснащенных дистанционно управляемыми башнями UGWS 40/50 с 40-мм автоматическим гранатометом и 12,7-мм пулеметом. Две дополнительные бронемашины в версии COMMANDO Select были закуплены СВ Колумбии в 2016 году для замены ББМ, уничтоженных в результате террористических атак.

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Страны
Колумбия
США
Компании
Textron
Проекты
2020-й год
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