Приглашение на посадку: российская авиабаза Хмеймим в Сирии способна принять все типы самолетов

На авиабазу Хмеймим впервые прибыли три бомбардировщика Ту-22М3
В Сирию на российскую авиабазу Хмеймим прибыли три тяжелых бомбардировщика Ту-22М3. Они будут базироваться там впервые, экипажи будут отрабатывать учебные задачи над Средиземным морем. Аэродром базы теперь способен принимать все типы российских военных самолетов - взлетно-посадочная полоса была улучшена.
Реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП) на авиабазе Хмеймим Воздушно-космических сил России позволяет принимать все типы военных самолетов России. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает «РИА Новости».
25 мая стало известно, что в Хмеймиме впервые приземлились три дальних бомбардировщика Ту-22М3. «Базирование самолетов данного типа на аэродроме Хмеймим осуществляется впервые. Экипажи дальних бомбардировщиков приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах», - подчеркнули в военном ведомстве.
Летчики совершат учебные полеты над Средиземным морем, после чего вернутся на свои постоянные аэродромы в России.
Издание The Drive сообщает, что развертывание в Хмеймиме бомбардировщиков Ту-22М3 позволит провести полноценные испытания в боевых условиях. Если эта операция окажется успешной, Россия может отправить в Сирию и другие тяжелые самолеты.
Наши в Сирии
Авиабаза Хмеймим служит базой для авиационной группы ВКС России в Сирии с 2015 года. В состав группы входят самолеты-истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34, штурмовики Су-25СМ.
На Хмеймиме также базируются транспортные и ударные вертолеты, самолеты радиоэлектронной разведки и дальнего радиолокационного обнаружения. Охрану авиабазы обеспечивает отряд военной полиции Минобороны РФ.
Защищают базу зенитно-ракетный комплекс С-400 и средства противовоздушной обороны кораблей Оперативного соединения ВМФ России. Кроме того, от нападения оберегают Хмеймим комплексы «Бук-М2Э» и ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».
В 2018 году в 500 метрах от ВПП Хмеймима разбился самолет Ан-26. Погибли 33 пассажира (военнослужащие ВС РФ, из них 27 офицеров) и шесть членов экипажа.
Кроме того, Минобороны регулярно сообщает о попытках террористов атаковать авиабазу - с помощью беспилотников, снаряженных взрывчаткой. Однако эти атаки успешно отражаются.
Пару лет назад после очередной минометной атаки зона безопасности вокруг Хмеймима была зачищена и расширена, охранять ее стали российские военные, а не сирийские.
Иван Жуковский