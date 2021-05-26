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Газета.ru

Приглашение на посадку: российская авиабаза Хмеймим в Сирии способна принять все типы самолетов

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Ту-22М3
Военнослужащие у дальних бомбардировщиков Ту-22М3 на российской авиабазе Хмеймим.
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны России

На авиабазу Хмеймим впервые прибыли три бомбардировщика Ту-22М3

В Сирию на российскую авиабазу Хмеймим прибыли три тяжелых бомбардировщика Ту-22М3. Они будут базироваться там впервые, экипажи будут отрабатывать учебные задачи над Средиземным морем. Аэродром базы теперь способен принимать все типы российских военных самолетов - взлетно-посадочная полоса была улучшена.

Реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП) на авиабазе Хмеймим Воздушно-космических сил России позволяет принимать все типы военных самолетов России. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает «РИА Новости».

ВПП была удлинена, на ней полностью поменяли покрытие. Установили также новое радиотехническое оборудование и световые сигналы.

25 мая стало известно, что в Хмеймиме впервые приземлились три дальних бомбардировщика Ту-22М3. «Базирование самолетов данного типа на аэродроме Хмеймим осуществляется впервые. Экипажи дальних бомбардировщиков приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах», - подчеркнули в военном ведомстве.

Летчики совершат учебные полеты над Средиземным морем, после чего вернутся на свои постоянные аэродромы в России.

Издание The Drive сообщает, что развертывание в Хмеймиме бомбардировщиков Ту-22М3 позволит провести полноценные испытания в боевых условиях. Если эта операция окажется успешной, Россия может отправить в Сирию и другие тяжелые самолеты.

Наши в Сирии

Авиабаза Хмеймим служит базой для авиационной группы ВКС России в Сирии с 2015 года. В состав группы входят самолеты-истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34, штурмовики Су-25СМ.

На Хмеймиме также базируются транспортные и ударные вертолеты, самолеты радиоэлектронной разведки и дальнего радиолокационного обнаружения. Охрану авиабазы обеспечивает отряд военной полиции Минобороны РФ.

Защищают базу зенитно-ракетный комплекс С-400 и средства противовоздушной обороны кораблей Оперативного соединения ВМФ России. Кроме того, от нападения оберегают Хмеймим комплексы «Бук-М2Э» и ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

При поддержке российской авиационной группы ВКС сирийские войска освободили почти 600 населенных пунктов. Иностранные наблюдатели эффективность работы самолетов с Хмеймима оценили высоко. НАТО признало, что именно Россия заставила террористов оставить захваченные ранее территории.

В 2018 году в 500 метрах от ВПП Хмеймима разбился самолет Ан-26. Погибли 33 пассажира (военнослужащие ВС РФ, из них 27 офицеров) и шесть членов экипажа.

Кроме того, Минобороны регулярно сообщает о попытках террористов атаковать авиабазу - с помощью беспилотников, снаряженных взрывчаткой. Однако эти атаки успешно отражаются.

Пару лет назад после очередной минометной атаки зона безопасности вокруг Хмеймима была зачищена и расширена, охранять ее стали российские военные, а не сирийские.


Иван Жуковский

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