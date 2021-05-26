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РИА Новости

Зеленский внес в Раду законопроект об увеличении численности армии

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Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов".
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

КИЕВ, 25 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект об увеличении численности вооруженных сил страны, а также об "основах национального сопротивления", сообщается во вторник на сайте украинского парламента.

Законопроекты "об основах национального сопротивления" и "о внесении изменения в статью 1 закона Украины "О численности вооруженных сил Украины" относительно увеличения численности вооруженных сил Украины в связи с принятием закона Украины "Об основах национального сопротивления" зарегистрированы на сайте Рады, но текстов документов еще нет.

Ранее власти Украины увеличили расходы на оборону и безопасность в размере 5,93% ВВП. Этот показатель на 2020 год составлял 5,45% ВВП.

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Страны
Украина
Проекты
2020-й год
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